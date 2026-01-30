Almanya: ABD'ye Tabi Değiliz

BERLİN, 30 Ocak (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın ABD'nin yakın ortağı olmakla birlikte ona tabi bir güç olmadığını söyledi.

Merz, Alman parlamentosunun alt kanadı Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag) hükümet adına yaptığı açıklamada, NATO içinde inşa edilen güvenin, "özgürlük, barış ve güvenlik için en iyi güvence" olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Ancak biz ortak ve müttefikiz, birbirimize tabi değiliz" dedi.

Almanya'nın ABD ile birlikte Afganistan'da savaşa katıldığını hatırlatan Merz, bu savaşta 59 Alman askerinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazlasının da yaralandığını belirtti. Merz, bu katkının küçümsenmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump son dönemde sık sık Avrupa'nın NATO içindeki askeri rolünü sorgulayan ve Avrupalı müttefiklerini ABD'nin savunma harcamalarına aşırı bağımlı olmakla suçlayan açıklamalarda bulunuyor.

Trump'ın, İsviçre'nin Davos kentinde geçen hafta Fox News'e verdiği röportajda kullandığı ifadeler ise geniş çaplı eleştirilere yol açtı. Avrupa ülkelerinin NATO'daki rolünü küçümseyen Trump, "Onlara hiç ihtiyacımız olmadı. Onlardan hiçbir zaman gerçekten bir şey istemedik. Afganistan'a ve birkaç yere daha asker gönderdiklerini söylüyorlar. Evet, gönderdiler ama ön saflarda değil, biraz geride durdular" dedi.