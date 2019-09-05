Son Dakika Haberleri: Almanya'da 32 çocuğa cinsel tacizde bulunanlara hapis cezası
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Almanya'da 32 çocuğa cinsel tacizde bulunanlara hapis cezası

4 saat önce

Almanya'da 32 çocuğa yıllar boyunca cinsel istismarda bulunan iki kişiye 12 ve 13 yıl hapis cezası verildi.

Almanya'da 32 çocuğa cinsel tacizde bulunanlara hapis cezası, System.String[]

Almanya'da 32 çocuğa yıllar boyunca cinsel istismarda bulunan iki kişiye 12 ve 13 yıl hapis cezası verildi.


Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Lügde kentinde çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunan iki Alman çıkarıldıkları mahkeme tarafından suçlu bulundu. Detmold Eyalet Mahkemesi bir kamp alanında yıllar boyunca çocukları istismar ettiği belirlenen 56 yaşındaki Andreas V.'yi 13 yıl, 34 yaşındaki Mario S.'yi ise 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme her iki sanığın da ceza süresi bittikten sonra gözetim altında tutulmasına karar verdi. Mahkemeye Hakimi Anke Grudda, suçları sabit görünen kişilerin eylemlerini anlatmak için "iğrenç, canavarca, tiksinti verici" gibi sözlerle ifade edilemeyecek kadar çirkinlikte olduğunu söyledi.


Ocak ayında meydana çıkarılan ve ülkede infiale neden olan olayda Lügde kentinde yaşları 3 ile 13 arasında değişen 32 çocuk istismara maruz kaldı. Mahkeme on hafta süren duruşma sürecinde aralarında 16 mağdur ve 12 mağdur yakını olmak üzere 33 tanığı dinlediği belirtildi.


Öte yandan cinsel istismara maruz kalan çocukların sayısı 32 olarak ifade ediliyor ancak bu sayının daha fazla da olabileceği belirtiliyor. - KÖLN

Ren Vestfalya, Almanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:41 Kaynak: İHA
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