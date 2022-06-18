Almanya'da AfD'nin eş genel başkanları Chrupalla ve Weidel oldu - Son Dakika
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Almanya'da AfD'nin eş genel başkanları Chrupalla ve Weidel oldu

18.06.2022 15:56
Almanya'da AfD'nin eş genel başkanları Chrupalla ve Weidel oldu

Almanya'da göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin eş genel başkanları Federal Meclis milletvekilleri Tino Chrupalla ve Alice Weidel oldu.

Almanya'da göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin eş genel başkanları Federal Meclis milletvekilleri Tino Chrupalla ve Alice Weidel oldu.

Saksonya'nın eyaletinin Riesa kentinde düzenlenen AfD'nin 13. Olağan Genel Kurulu'nda parti yönetimi seçimleri yapıldı.

Burada düzenlenen seçimde Chrupalla delegelerin yüzde 53,4'ünün oyunu olarak eş genel başbakan görevine yeniden seçildi.

Daha önce genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Weidel de oyların yüzde 67,3'ünü alarak diğer eş genel başkan oldu.

Almanya'da son dönemde bazı eyaletlerde düzenlenen eyalet meclisi seçimlerinde AfD'nin oy kaybetmesinden dolayı Chrupalla açık bir şekilde eleştirilmişti.

Öte yandan genel kurulun düzenlendiği Sachsenarena Salonu'nun önündeki park yerinde en az 300 kişiden oluşan aşırı sağ karşıtı bir grup AfD'yi protesto etti.

"AfD, Güle Güle" inisiyatifi tarafından düzenlenen gösteriye sendikaların yanı sıra Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti'nin temsilcileri de destek verdiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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