Son Dakika › Dünya › Almanya'da bal mumu müzesine yeni sakin: Greta Thunberg - Son Dakika Dünya
Almanya'da bal mumu müzesine yeni sakin: Greta Thunberg
12 dakika önce
Almanya'nın Hamburg kentindeki bir müzede sergilenen bal mumu heykellere yeni bir isim daha eklendi: İklim aktivisti Greta Thunberg. Eser, heykeltraş Gottfried Kruger imzalı.View on euronews.
Almanya'nın Hamburg kentindeki bir müzede sergilenen bal mumu heykellere yeni bir isim daha eklendi: İklim aktivisti Greta Thunberg. Eser, heykeltraş Gottfried Kruger imzalı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:21
Son Dakika Miçotakis'i yanına alan Macron'dan Türkiye'ye ve Erdoğan'a küstah sözler Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini koronavirüs nedeniyle kapattı Nijerya'da Lassa ateşi salgını için "acil durum" ilan edildi! Yılbaşından bu yana 41 kişi hayatını kaybetti