Almanya'da bal mumu müzesine yeni sakin: Greta Thunberg - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da bal mumu müzesine yeni sakin: Greta Thunberg - Son Dakika Dünya

Almanya'da bal mumu müzesine yeni sakin: Greta Thunberg

12 dakika önce

Almanya'nın Hamburg kentindeki bir müzede sergilenen bal mumu heykellere yeni bir isim daha eklendi: İklim aktivisti Greta Thunberg. Eser, heykeltraş Gottfried Kruger imzalı.View on euronews.

Almanya'nın Hamburg kentindeki bir müzede sergilenen bal mumu heykellere yeni bir isim daha eklendi: İklim aktivisti Greta Thunberg. Eser, heykeltraş Gottfried Kruger imzalı.View on euronews

Almanya'da bal mumu müzesine yeni sakin: Greta Thunberg

Greta Thunberg, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:21 
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