Almanya'da Berat Kandili idrak edildi - Son Dakika
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Almanya'da Berat Kandili idrak edildi

17.03.2022 22:23
Almanya'da Berat Kandili idrak edildi

Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Almanya'daki camilerde, Berat Kandili dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Almanya'daki camilerde, Berat Kandili dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Başkent Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Berlin Türk Şehitlik Camisi'nde ve DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi.

Berlin'de tekbir ve salat-u selam getirilerek başlanan programda, din görevlileri Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu.

DİTİB Berlin Dini Danışma Kurulu Başkanı Emre Şimşek vaazında, Berat Kandili'nin önemi ve faziletlerini anlattı.

Köln Merkez Camisi'nde Kovid-19 tedbirleri alınarak düzenlenen programda din görevlisi Naci Şengün, bu gece edilecek dua ve ibadetlerin önemine vurgu yaptı.

Kur'an ve ilahilerin okunduğu gecede Müslümanlar hep birlikte dua etti.

Almanya'da Berat Kandili idrak edildi
Almanya'da Berat Kandili idrak edildi
Almanya'da Berat Kandili idrak edildi
Almanya'da Berat Kandili idrak edildi

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İslam Birliği, Berat Kandili, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Berat Kandili idrak edildi - Son Dakika


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