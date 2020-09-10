Almanya'da bugün acil durumlar için uyarı sirenleri çaldı - Son Dakika

Almanya'da bugün acil durumlar için uyarı sirenleri çaldı

İskender GÜNGÖRKÖLN, (DHA) - Almanya'da 30 yıl aradan sonra ilk defa ülke çapında bugün deprem, yangın, elektrik kesintileri ve radyasyona karşı hazırlık kapsamında sirenler çaldı.

Almanya'da 1990'dan beri bir ilk yaşandı.Ülke çapında bugün deprem, yangın, elektrik kesintileri ve radyasyona karşı hazırlık kapsamında sirenler çaldı. Sivil Savunma ve Afet Yardımı Ofisi (BBK) ülkede insanları acil durumlara hazırlıklı olmaları kapsamında bugün ilk uyarı sinyallerinin verildiğini açıkladı. Bugün ülke çapında saat 11.00'de iki kez çalan sirenler, birer dakika arayla sürdü. BBK'den yapılan açıklamada, sirenlerin tatbikat çerçevesinde deneme amaçlı çaldığı, halkın endişelenmesini gerektiren bir durum olmadığı ifade edilerek bundan sonra her yıl eylül ayının ikinci perşembesi ülke çapında 'uyarı günü' gerçekleştirileceği belirtildi.

1989'DA BELEDİYELERE DEVREDİLDİ

Sirenler; doğal afet, silahlı saldırı, hava saldırıları, kimyasal saldırı, radyoaktif hareketlilik gibi benzer olağan üstü durumlar için kullanılıyor. Acil durum siren ve uyarı uygulaması, 1989 daki iki Almanya'nın birleşmesi ve soğuk savaşın sona ermesinden sonra Federal hükümet tarafından iptal edilerek yetki yerel belediyelere devredilmişti.