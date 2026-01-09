Almanya'da Büyük Sparkasse Soygunları - Son Dakika
Almanya'da Büyük Sparkasse Soygunları

09.01.2026 11:16
Almanya'daki Sparkasse bankasının üç şubesinde büyük soygunlar, güvenlik önlemlerini sorgulattı.

Almanya'da son üç haftada Sparkasse bankasının üç ayrı şubesinde gerçekleşen ve değeri 100 milyon avronun üzerinde olabileceği ifade edilen büyük çaplı soygunlar, bankanın güvenlik uygulamalarını tartışmaların odağına taşıdı.

Soygunlardan ilki, Sparkasse'nin Bonn kentindeki şubesinde 17 Aralık'ta meydana geldi.

Alman polisi, bankanın kasasında bulunan yaklaşık 20 kilogram altının kaybolduğunu tespit ettiklerini bildirdi. Değeri yaklaşık 2,2 milyon avro olan altınların banka içinden sağlanan "yetkisiz erişim" yoluyla çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Soruşturma kapsamında, 22 yaşındaki bir banka çalışanı, hırsızlığa yardım ettiği şüphesiyle gözaltına alınırken, şüphelinin ve babasının evinde arama yapıldı.

Bu olay, Sparkasse şubelerinde yalnızca fiziki güvenlik önlemlerinin değil, aynı zamanda banka içi denetim ve personel erişim yetkilerinin de sorgulanmasına yol açtı.

Gelsenkirchen'de ülke tarihinin en büyük soygunlarından biri yaşandı

Soygunlardan ikincisi, 27-28 Aralık'ta Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Gelsenkirchen kentinde bulunan Sparkasse şubesinde meydana geldi.

Polis açıklamalarına göre hırsızlar, bankanın yanındaki otoparktan beton duvarı özel matkaplarla delerek kiralık kasaların bulunduğu alana ulaştı. Ardından bankada bulunan yaklaşık 3 bin 300 kiralık kasanın büyük bölümü zorla açıldı.

İlk belirlemelere göre zararın yaklaşık 30 milyon avro olduğu açıklanırken, Alman basınında, bazı kasalarda yüksek miktarda altın, nakit para ve mücevher bulunması nedeniyle toplam kaybın 100 milyon avroya kadar ulaşabileceği yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Haberlerde, planlı ve profesyonelce gerçekleştirilen soygunun, ülke suç tarihinin en büyük soygunlarından biri olduğu kaydedildi.

Soygundan etkilenen mağdurların büyük bölümünün Türk kökenli gurbetçiler olduğu değerlendiriliyor.

Soygunun fark edilmesi, 29 Aralık sabahı bankadaki bir alarmın devreye girmesiyle mümkün oldu. Olay yerine gelen ekipler, banka içinde delinmiş beton duvarlar ve boşaltılmış kasalarla karşılaştı. Şüphelilerin kaçışına ilişkin soruşturma ise sürüyor.

Alman polisi ve basını, olayın son derece planlı ve profesyonel şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Polis, şimdiye kadar çok sayıda ihbar ve güvenlik kamerası kaydını incelediğini ancak henüz şüphelilerin tespit edilemediğini bildirdi.

Banka, sigorta kapsamında mağdurlara 10 bin 300 avro ödemek isterken, mağdurların avukatlarının, tazminat ödemesi için bankayı mahkemeye vereceği öngörülüyor.

Halle'deki soygun, banka açıkken yapıldı

Son soygun ise 2 Ocak'ta, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Halle kentindeki Sparkasse şubesinde meydana geldi.

Polise göre hırsızlar, bankanın mesai saatleri içinde öğle saatlerinde kiralık kasaların bulunduğu bölüme girerek en az dört kasayı profesyonel ekipmanlarla açtı.

Olayın banka açıkken gerçekleşmesi dikkati çekerken, kasa odasında güvenlik kamerası bulunmadığı açıklandı. Bankadaki bu güvenlik açığı, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Soygunun kısa sürede fark edilmesine rağmen, şüphelilerin olay yerinden kaçmayı başardığı bildirildi.

Alman polisi, Halle'deki soygunun önceki Sparkasse vakalarıyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Ülkede art arda gerçekleşen soygunlar nedeniyle Sparkasse'nin güvenilirliği kamuoyunda sorgulandı.

Sparkasse bankasının mağdurları, "Mağdurlar Dayanışma Platformu" isimli bir platform kurarak, mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda yetkililerden yardım istedi.

"Bankanın sorumlu olduğu konusunda hiçbir şüphem yok"

Sigorta hukuku uzmanı Jürgen Hennemann ile avukat Burkhard Benecken, konuya ilişkin Bild gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Hennemann, "Şu ana kadar bilinenler ışığında, Sparkasse'nin gözetim ve özen yükümlülüğünü ağır kusurlarla ihlal ettiğini düşünüyorum. Eğer matkapla kasa odası açılabiliyorsa ve bu fark edilmiyorsa, bankanın sorumlu olduğu konusunda hiçbir şüphem yok." değerlendirmesini yaptı.

Eğer Sparkasse'nin kusurlu olduğuna karar verilirse, banka mağdurlara 10 bin 300 avroluk sigorta tutarının üzerinde tazminat ödemek durumunda kalabilir.

Öte yandan yüzlerce soygun mağduru, avukatlarla düzenlenen bir video konferansa katıldı.

Avukat Benecken, Sparkasse'nin binlerce kiralık kasa için gereken sorumluluğu yerine getirmediğini düşündüklerini dile getirerek, "Aksi halde failler nasıl fark edilmeden içeri girip en az iki gün boyunca kasaları açabilir ve hiçbir alarm devreye girmez?" dedi.

Çok sayıda Türk müvekkilinin bulunduğunu aktaran Benecken, "Geleneksel olarak düğünlerde veya yeni doğumlarda altın takılması söz konusu. Bunlar düğün fotoğrafları ve tanıklar vesilesiyle ispatlanabilir. Böylece çok hızlı şekilde 6 haneli meblağlara ulaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Berliner Sparkasse, siyonizm karşıtı derneğin hesabını bloke etmişti

Sparkasse, güvenlik açıklarının yanı sıra siyasi tartışmalara da konu oldu.

Berliner Sparkasse, Mart 2024'te siyonizm karşıtı Orta Doğu'da Adil Barış İçin Yahudilerin Sesi Derneğinin hesabını bloke etmesiyle de gündeme gelmişti.

Dernek, Berliner Sparkasse bankasının, derneğin hesabını, müşteri verilerini güncellemek için önceden bilgi verilmeden bloke ettiğini ve bankanın "dernek üyelerinin isim ve adreslerini içeren bir liste" talep ettiğini açıklamıştı.

Açıklamada, "Bu bilgi (Üyelerin tam isim ve adreslerini içeren bir liste) Berliner Sparkasse için neden önemli olsun ki? Bu daha çok, bir Yahudi kuruluşu olarak bize bir süredir siyasi baskı uygulayan bir istihbarat servisi ya da polis tarafından sorulabilecek bir soruya benziyor." ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: AA

