Almanya'da doğal gaza uygulanan KDV oranı yüzde 7'ye düşürülecek - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da doğal gaza uygulanan KDV oranı yüzde 7'ye düşürülecek

18.08.2022 16:32
Almanya'da doğal gaza uygulanan KDV oranı yüzde 7'ye düşürülecek

Almanya'da enerji krizi nedeniyle artan fiyatların önünde geçmek ve vatandaşların karşı karşıya kaldığı mali yükü azaltmak için geçişi bir süre doğal gaza uygulanan katma değer vergisi (KDV) oranının yüzde 19'dan 7'ye düşürüleceği açıklandı.

Almanya'da enerji krizi nedeniyle artan fiyatların önünde geçmek ve vatandaşların karşı karşıya kaldığı mali yükü azaltmak için geçişi bir süre doğal gaza uygulanan katma değer vergisi (KDV) oranının yüzde 19'dan 7'ye düşürüleceği açıklandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de yaptığı açıklamada, gaz şirketleri için alınacak zorunlu katkı payının gaz tüketicilerine ek yük getirmemesi konusunda hükümetin fikir birliği içinde olduğunu söyledi.

Hükümetin bu nedenle doğal gaza uygulanan KDV'nin geçici olarak yüzde 7'ye düşürme kararı aldığını belirten Scholz, bu uygulamanın 31 Mart 2024'e kadar geçerli olacağını kaydetti.

Scholz, gaz şirketlerin bu indirimi tüketicilere yansıtmasını talep etti.

Bu indirimin insanların mali yükünü hafifletilmesi için başka bir adım olduğunu vurgulayan Scholz, gelecek haftalarda şirketler ve vatandaşlar üzerindeki mali yükü daha da hafifletmek için 3. yardım paketi konusunda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Scholz, adalet konusunun "ülkenin bu krizde birlik olması açısından önemli" olduğunu sözlerine ekledi.

Başbakan Scholz, Neuruppin kentinde protesto edildi

Almanya Başbakanı Scholz dün akşam Brandenburg eyaletinin Neuruppin kentinde katıldığı bir etkinlikte çok sayıda kişi tarafından protesto edildi.

Etkinlikle ilgili sosyal medyada yer alan videolarda, protestocuların Scholz'a tepki göstererek "yalancı", "hain" ve "defol" gibi sloganlar attığı ve üzerinde "Bu hükümet sosyal huzursuzluk yaratıyor" yazan döviz taşıdıkları görüldü.

Alman basını, protestocuların Alman Sol Parti ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi tarafından organize edildiğini aktardı.

Almanya'da doğal gaz piyasası alan yöneticisi Trading Hub Europe, 15 Ağustos'ta, Rusya'dan gelen doğal gaz sevkiyatının azalması nedeniyle gazı daha pahalı ithal etmek zorunda kalan şirketlerin yükünü azaltmak adına, ekim ayından itibaren tüketicilerden kilovatsaat başına 2,419 sent alınacağını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Almanya'da kuraklık nedeniyle Brandenburg eyaletindeki Panke Deresi kurudu Almanya'da kuraklık nedeniyle Brandenburg eyaletindeki Panke Deresi kurudu Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukraynalı mülteciler 'konteyner kamplarda' kalıyor Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukraynalı mülteciler 'konteyner kamplarda' kalıyor
Kaynak: AA

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da doğal gaza uygulanan KDV oranı yüzde 7'ye düşürülecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:45 Alaattin Çakıcı, Mahmutyazıcoğlu cinayeti hakkında ilk kez konuştu: Akrabam olsa Azrail dışında kimse dokunamazdı
22:00 İBB seçimi için AK Parti'de kulisler başladı! Ekrem İmamoğlu'na karşı öne çıkan 5 isim var
21:53 Sivasspor, Malmö deplasmanında 3-1 yenildi
21:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya liderini Duda ile görüştü! Ukrayna ziyaretindeki desteği için teşekkür etti
21:29 Galatasaray'da yeni transfer Fredrik Midtsjö sakatlandı! Derbide sahaya çıkamayacak
21:05 Denge bozuldu! Avusturya'da maç adeta golle başladı
20:58 Zelenski'nin barış müzakereleri için tek şartı var: Rusya, Ukrayna topraklarından çekilmeli
20:49 Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans!
20:44 İzmir'de korkunç olay! Eşini ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızınızı yaraladı
20:41 Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı! Gerekçe Kılıçdaroğlu'na hakaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 22:50:45. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da doğal gaza uygulanan KDV oranı yüzde 7'ye düşürülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement