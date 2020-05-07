Almanya?da futbol ligleri 16 Mayıs'ta başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Almanya?da futbol ligleri 16 Mayıs'ta başlıyor - Son Dakika Spor

Almanya?da futbol ligleri 16 Mayıs'ta başlıyor

6 saat önce

Almanya'da Bundesliga ve 2'nci Bundesliga'da 16 Mart'ta askıya alınan ligler, 2 aylık aranın ardından 16 Mayıs'ta başlayacak.

Almanya?da futbol ligleri 16 Mayıs'ta başlıyor, System.String[]

Almanya'da Bundesliga ve 2'nci Bundesliga'da 16 Mart'ta askıya alınan ligler, 2 aylık aranın ardından 16 Mayıs'ta başlayacak.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile spor müsabakalarının tamamı ertelenen Avrupa'da liglerin açılma tarihleri yavaş yavaş belirleniyor. 16 Mart'ta askıya alınan Almanya Bundesliga'da, yapılan görüşmeler sonrası liglerin önümüzdeki hafta açılmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Bundesliga CEO'su Christian Seifert, 16 Mayıs'ta oynanmaya başlanacak olan karşılaşmaların koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynatılacağını belirtti.

Almanya Bundesliga'da önümüzdeki haftanın maçları şöyle

16 MAYIS CUMARTESİ

16.30 Dortmund - Schalke 04

16.30 RB Leipzig - Freiburg

16.30 Hoffenheim - Hertha Berlin

16.30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn

16.30 Augsburg - Wolfsburg

19.30 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach

17 MAYIS PAZAR

16.30 Köln - Mainz

19.00 Union Berlin - Bayern Münih

18 MAYIS PAZARTESİ

21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen


Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 04:34 Kaynak: DHA

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