Almanya'da Gençler Aşırı Sağcı İdeolojilere Yöneliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Almanya'da Gençler Aşırı Sağcı İdeolojilere Yöneliyor

13.01.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da yapılan araştırma, gençlerin internet üzerinden aşırı sağcı ideolojilere radikalleştiğini ortaya koydu.

Almanya'da yapılan araştırma, internet aracılığıyla genç yaştaki kişilerin giderek daha fazla aşırı sağcı ideolojilerle radikalleştiğini ortaya koydu.

Baden-Württemberg Eyalet Kriminal Polisi ile Stuttgart ve Münih başsavcılıklarının, Almanya'nın farklı bölgelerinden en az 37 vakayı inceleyerek yaptıkları araştırmanın sonucuna göre şiddete eğilimli, neofaşist ve aşırı sağcı grupların internet ve özellikle sosyal medyadaki etkinlikleri artıyor.

Buna göre, aşırı sağcı çevreler başta Telegram olmak üzere benzer mesajlaşma uygulamaları üzerinden kurdukları bağlantılar aracılığıyla saldırı, propaganda ve açık şiddet çağrılarını yayıyor.

Özellikle, aşırı sağcı saldırganları yücelten ve "Terrorgram" olarak adlandırılan çevrim içi sohbet grupları tehlike sinyali veriyor.

Aşırı sağcı gençlerin amaçlarının, şiddet yoluyla kaos yaratmak ve toplumsal düzeni sarsmak olduğu belirtilirken, neredeyse tamamının erkeklerden oluştuğu bu inceleme grubunun, hızla radikalleştiği ve aşırı şiddet ile teröre hazır hale geldiği sonucuna varıldı.

Grubun neredeyse tüm üyelerinde teşhis edilmiş psikolojik rahatsızlıklar ya da ciddi psikolojik sorunlar bulunduğu da ortaya konuldu.

Birçok gencin ailesi tarafından ihmal edilmiş, sosyal olarak yeterince entegre olamamış durumda olduğu, bu nedenle aile ve sosyal çevrenin bu konularda önemli rolü bulunduğu kaydedildi.

İncelenen 37 vakanın yalnızca görünen kısmı yansıttığı, gerçek boyutun ise çok daha büyük olabileceğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Gençler Aşırı Sağcı İdeolojilere Yöneliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı...

16:03
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
15:14
Bahçeli’nin sözünü hatırlattı Özel’den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:57
Cesetlerin sokaklara taştığı İran’da bir yetkili ilk kez rakam verdi Ölü sayısı açıklananın 3 katı
Cesetlerin sokaklara taştığı İran'da bir yetkili ilk kez rakam verdi! Ölü sayısı açıklananın 3 katı
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 16:35:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Almanya'da Gençler Aşırı Sağcı İdeolojilere Yöneliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.