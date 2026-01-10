Almanya'da Göç Teklifi: Her 5 Kişiden Biri Göç Düşünüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Almanya'da Göç Teklifi: Her 5 Kişiden Biri Göç Düşünüyor

10.01.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da yapılan bir araştırma, her 5 kişiden birinin göç etmeyi düşündüğünü ortaya koydu.

Almanya'da yapılan bir araştırma, her 5 kişiden birinin ülkeden göç etmeyi düşündüğünü ortaya koydu.

Alman Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezinin (Dezim) 2024 ile 2025 arasında 2 bin 933 kişiyle yaptığı araştırmada, Almanya'da nüfusun yüzde 21'inin ülkeden göç etmeyi düşündüğü aktarıldı.

Bu oranın göçmen kökenlilerde yüzde 34 olduğu bildirilen araştırmada, bu kişilerin çocuklarında ise bu oranın yüzde 37'ye çıktığı belirtildi.

Araştırmada, göçmen kökenli olmayan Almanların yüzde 17'si, eski Sovyetler Birliği'nden gelenlerin yüzde 31'i ve Avrupa Birliği'ne (AB) üye olan ülkelerden gelenlerin de yüzde 28'inin Almanya'yı terk etmeyi düşündüğü ifade edildi.

Tüm gruplarda göç etme nedeni olarak en fazla "daha yüksek yaşam kalitesinin" gösterildiği vurgulanan araştırmada, göçmen kökenlilerde bunun yanında "ayrımcılık deneyimlerinin" de rol oynadığı bildirildi.

Araştırmada, Türkiye ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinden gelenlerin yüzde 25'inin, ülkeden göç etme düşüncelerinin nedeni olarak ayrımcılık deneyimlerini gösterdiği aktarıldı.

Katılımcıların somut göç planlarını nadir gerçekleştirdiğine işaret edilerek, araştırmaya katılanların yüzde 2'sinin bir yıl içinde gerçekten ülkeyi terk etmeyi planladığı belirtildi.

Dezim'de araştırma görevlisi olan Fabio Best, verilerin Almanya'yı terk etme isteğinin hala yüksek olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, "Özellikle göçmen kökenlilerde ve onların çocuklarında daha iyi yaşam koşulları arayışının yanında ayrımcılık algısı da önemli rol oynuyor." dedi.

Best, insanları uzun vadede ülkede tutmak için yaşam koşullarının tamamını kapsayan önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, ancak bu şekilde çeşitliliğin olduğu bir toplumda herkesin bir arada yaşamasının sağlanabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Göç Teklifi: Her 5 Kişiden Biri Göç Düşünüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Rusya Ukrayna’yı Oreşnik füzeyle vurdu Ülke karanlığa gömüldü Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 15:57:33. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Göç Teklifi: Her 5 Kişiden Biri Göç Düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.