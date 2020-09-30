Almanya'da istihdam artışı ağustosta yavaşladı - Son Dakika

Almanya'da istihdam artışı ağustosta yavaşladı

Almanya'da toplam istihdam, ağustosta iki aydır art arda yükselişini yavaş da olsa sürdürerek yüzde 21 bin kişi artışla 44 milyon 640 bin kişiye yükseldi.

Almanya'da istihdam artışı ağustosta yavaşladı, System.String[]

Almanya'da toplam istihdam, ağustosta iki aydır art arda yükselişini yavaş da olsa sürdürerek yüzde 21 bin kişi artışla 44 milyon 640 bin kişiye yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Ağustos 2020'de ülkede istihdam, mevsimlikten arındırılmış olarak bir önceki aya kıyasla 21 bin artış kaydederken yüzdelik olarak değişiklik göstermedi.

Ağustosta toplam istihdama katılan kişi sayısı 44 milyon 640 bin olarak gerçekleşti.

Destatis, bununla birlikte, söz konusu ayda ülkede istihdam edilen kişi sayısının Kovid-19 kriz öncesi seviyenin önemli ölçüde altında kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Federal İstatistik Ofisi'nin açıklamasında, "Ağustos 2020'de istihdam edilen kişi sayısı, Almanya'daki Kovid-19 kısıtlamaların getirilmesi öncesi Şubat 2020'ye göre mevsimsellikten arındırılmış olarak yüzde 1,2 (565 bin kişi) düştü." ifadesini kullandı. Şubat 2020'de toplam istihdam 45 milyon 205 bin olarak açıklanmıştı.

Öte yandan, ülkede kısa çalışma programında olan milyonlarca işçi işsiz olarak kayıtlara geçmiyor.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının hanehalkı tüketimini, ihracatı ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daralmıştı.

Hükümet, nisanda açıkladığı bu yıla ilişkin GSYH'deki 6,3'lük daralma tahminini 1 Eylül'de yüzde 5,8'e revize etmiş, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e düşürmüştü.

İstihdam, Ağustos, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da istihdam artışı ağustosta yavaşladı - Son Dakika

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