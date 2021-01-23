Almanya'da kamusal alanlarda FFP2 tipi maskenin zorunlu olması tartışmaların odağında - Son Dakika

Almanya'da korona virüse karşı yarın yürürlüğe girecek yeni tedbirlere göre kamusal alanlarda, toplu taşımalarda ve alışveriş merkezlerinde FFP2 tipi maske takma zorunluluğu getirildi. Ancak bu maskelerin kullanım süresinin az, fiyatının yüksek olması tartışama konusu oldu.

Almanya'da korona virüs salgınında vaka ve ölüm sayılarının yüksek seyretmesiyle birlikte alınan tedbirler arttırılıyor. Ülkede 19 Ocak'ta getirilen yeni Covid-19 önlemleri, 24 Ocak Pazar günü yürürlüğe giriyor. Yeni önlemler paketi beklenildiği kadar sert olmamakla birlikte ülkede yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Alınan en önemli karara göre 14 Şubat'a kadar toplu taşıma araçlarında ve tüm alışveriş merkezlerinde FFP2 tipi maske ya da tıbbi maske takma zorunluluğu getiriliyor. Fakat söz konusu maskelerin oldukça pahalı ve tek kullanımlık olması tartışma konusu oldu.

HEM PAHALI HEM DE TEK KULLANIMLIK

FFP2 tipi maskeler, basit ağız ve burun örtülerine göre enfeksiyonlara karşı daha iyi bir koruma sağlıyor. Partikül filtreli maskelerin havayı en az yüzde 94 oranında filtrelediği belirtiliyor. Fakat bu maskeler özelliğini kaybedeceği için yıkanıp tekrar kullanılamıyor. Bu da eczanelerde tanesi 3-6 Euro'ya satılan maskelerin günlük kullanmak zorunda olan insanlara ekstra bir ekonomik yük getirmesi anlamına geliyor. Üstelik bu maskelerden piyasada ihtiyacı karşılayacak kadar olup olmadığı da bilinmiyor. Diğer bir konu ise şimdiden piyasaya sahte FFP2 tipi maskelerin sürüldüğü iddia ediliyor.

Federal hükümet yalnızca 60 yaş üzerindeki vatandaşlara söz konusu maskelerin temininde kolaylık sağladı. Ocak ayında adrese gönderilen kuponlarla 60 yaş üzeri yaşlı vatandaşlar eczanelerden 4 Euro katkı payı karşılığında 12 maske alabiliyor.

"YÜZDE 94-95 ORANINDA HAVAYI FİLTRELEYEBİLİYOR"

Maskeler hakkında görüşlerini dile getiren Doktor Alisha Jacke, FFP2 tipi maskelerden kullandığını ifade etti. Pazar gününden itibaren Almanya genelinde kamusal alanlarda, toplu taşıma araçlarında ve alışveriş merkezlerinde kullanımı zorunlu olacak olan bu maskelerin asgari koruma sağladığını dile getiren Jacke, "Ben de korona testleri yapıyorum ve bu süreçte standart FFP2 maskeleri kullanıyorum. Bunlar koronaya karşı asgari koruma sağlayan maskeler ve yüzde 94-95 oranında havayı filtreleyebiliyorlar" dedi.

"ANCAK KULLANIM SÜRELERİ OLDUKÇA AZ"

FFP2 tipi maskelerin kullanım süresinin çok az olduğuna dikkat çeken Jacke, "Fakat kullanım süreleri oldukça az. Islandıklarında, nemlendiklerinde ki bu konuşurken bile oluşabilir, koruyucu özelliklerini kaybediyorlar. Bu nedenle yıkanıp tekrar kullanılması gibi bir şey söz konusu değil. İnsanlar daha hesaplı olan ameliyat maskeleri de kullanabilir. Fakat bunların kenarları yeteri kadar kapanmadığı için FFP2 tipi maskeler kadar koruma sağlayamayabilir" diye konuştu.

"NORMAL MASKELERİN TANESİ 50 CENT, FFP2 MASKELERİN FİYATI 3 EURO'DAN BAŞLIYOR"

Eczacı Ahmed Al-Rbed ise eczanelerin maske satış fiyatlarını kendilerinin belirleyebildiğini ifade etti. Şu anda FFP2 tipi maskeler ve ameliyat maskeleri sattıklarını belirten Al Rbed, "Normal maskelerin tanesi 50 Cent iken FFP2 maskelerin fiyatı 3 Euro'dan başlıyor. Eczaneler satış fiyatlarını kendileri belirleyebiliyor. 60 yaş üzeri insanlara ve kronik hastalığı olanlara devlet bir kupon karşılığı 6 maske veriyor. Kuponlarını getirip sadece 2 Euro katkı payı karşılığı maskelerini eczanelerden alabilirler. Bu kuponlardan 2'şer adet ihtiyaç sahiplerinin adreslerine gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

14 ŞUBAT'A KADAR OKULLAR VE KREŞLER DE KAPALI KALACAK

Hükümetin acilen toplanması ve şimdiye kadar görülmemiş sert tedbirlerin alınacağı iddiaları halkı ülke çapında sert karantina önlemleri beklentisine sokmuş ve endişelere neden olmuştu. Ancak federal hükümetin ve eyalet başbakanlarının Salı günü saatler süren toplantısı sonucu beklenenden çok daha hafif önlemler çıktı. Buna göre 24 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni Covid-19 önlemleri kapsamında 31 Ocak'a kadar geçerli olan tüm tedbirlerin geçerlilik süresi 14 Şubat'a kadar uzatıldı. Okullar ve kreşler de bu tarihe kadar kapalı kalacak. Ayrıca, toplu taşıma araçlarında, kapalı alışveriş merkezlerinde FFP2 tipi maskeler veya tıbbi maske takılması zorunlu olacak. Mümkün olan her işletmede evden çalışma teşvik edilecek. Yaşlı bakım evlerinde alınan özel koruma önlemleri gereği burada çalışan personel sürekli FFP2 maskeleri takacak. Girişte herkese hızlı testler yapılacak. Evlerde hane halkı dışında en fazla 1 kişiyle görüşülebilecek. Bulaşma oranlarının yüksek olduğu bölgelerde yerel yönetimler ilave tedbirler alabilecek.

14 Şubat'tan önce hükümetin ve eyalet başbakanlarının tekrar toplanıp Covid-19 önlemlerinin nasıl şekilleneceği hakkında yeni kararlar alması bekleniyor.

(İHA)