Almanya'da 'kaz gecesine' yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da 'kaz gecesine' yoğun ilgi - Son Dakika

Almanya'da 'kaz gecesine' yoğun ilgi

9 dakika önce

Almanya'nın Duisburg şehrinde düzenlenen 'Kars-Ardahan-Iğdır Posof Kaz Gecesi'ne katılım yoğun oldu.

Almanya'da 'kaz gecesine' yoğun ilgi, System.String[]

Almanya'nın Duisburg şehrinde düzenlenen 'Kars-Ardahan-Iğdır Posof Kaz Gecesi'ne katılım yoğun oldu. Ardahan Posof Kültür Derneği (POYAD) tarafından organize edilen geceye Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşayan Türkler yoğun ilgi gösterdi.

Dev kazanlarda saatlerce pişirilen kazlar bin 500 misafire ikram edildi. Gecede türküler okundu, halk oyunları sergilendi.

Sunumunu Cem Bakırtepe'nin yaptığı etkinliğe Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Almanya'dan Duisburg Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Kocalar, POYAD Başkanı Ercan Özcan, T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu'ndan Muavin Konsolos Tülin İnce ve çok sayıda Türk sivil toplum kuruluş temsilcisi katıldı.

POYAD Başkanı Ercan Özcan, düzenledikleri etkinliğe katılımın yoğun olduğunu görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek herkese teşekkür etti.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar da, "Kafkaslardan gelip Avrupa'nın göbeğinde mekan kuran kıymetli Karslılar, Ardahanlılar, Posoflular hepinize memleketten kucak dolusu selamlar getirdim. Asya'dan Avrupa'ya örfünü adetini geleneğini, birliğini, beraberliğini, inancını, itikadını, bulunduğu her coğrafyada taçlandıran, yaşadıkları bölgeye ayak uyduran Anadolu'nun kıymetli insanları sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Burada ki dayanışmanız, geleneklerinizi yaşatmanız ve memleketinizi unutmamakla sizler, buralarda tarih yazıyorsunuz" diye konuştu

Gecede Arazya Kafkas Ekibi gösterisi yaparken, sanatçılar Yudum, Fahrettin Güneş, Suat Kalaycı, Mehmet Akbulut, Ardahanlı Sevinç ve Burak Kalaycı de türküler okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salonda davetliler yöresel oyunları oynarken

-sanatçıların sahnelerinden bölümler

-başkanların konuşmalarından bölümler

-Plaket taktimi

-Kaz etleri pişirilirken ve masalara servisi


Almanya, Iğdır, Posof, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:03 Kaynak: DHA
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