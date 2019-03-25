Almanya'da Kızamık Aşısı Tartışması

HÜKÜMETİN küçük ortağı SPD, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan kızamık aşısının zorunlu olması için yasal düzenleme başlatmasını istedi.

HÜKÜMETİN küçük ortağı SPD, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan kızamık aşısının zorunlu olması için yasal düzenleme başlatmasını istedi. SPD Grup Başkanvekili ve Sağlık Politikaları Sözcüsü Karl Lauterbach, "En kısa sürede düzenlemenin yapılması gerekir" dedi. FDP sözcüleri ise yasal zorunluluk yerine aşının teşvik edilmesini ve 14 yaşına kadar olan çocuklara aşı yapmanın kolaylaştırılmasını istedi.



Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz net bir tutum sergilemedi. Bakanlık sözcüsü, hükümetin haftalık basın toplantısında bir soru üzerine, aşı ile ilgili tartışmaların sürdürülmesini memnuniyet verici olarak değerlendirmekle yetindi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre 2017'de dünya genelinde kızamık vakaları yüzde 30 oranında arttı. Avrupa'da 2016'da 5 bin 273 vakaya rastlanırken, bu sayı 2017'de 23 bin 927 olarak kayıtlara geçti.

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