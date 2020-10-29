Son dakika! Almanya'da korona vaka sayısı 16 bin 774'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika! Almanya'da korona vaka sayısı 16 bin 774'e yükseldi

29.10.2020 11:25
Son dakika! Almanya'da korona vaka sayısı 16 bin 774'e yükseldi, System.String[]

Son dakika haberi... Almanya'da son 24 saatte 16 bin 774 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

Almanya'da son 24 saatte 16 bin 774 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 17 bin 774 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini toplam vaka sayısının 481 bin 13'e yükseldiğini açıkladı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 89 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 272'ya yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 339 bin 200 kişinin iyileştiği aktarıldı. Almanya'da korona virüs taşıyan kişi sayısının ise 131 bin 500 kişi olduğu belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü Daimi Aşılama Komisyonu (STIKO) Başkanı Virolog Thomas Mertens, 2022 yılına kadar nüfusun korona virüsüne karşı kapsamlı bir şekilde aşılanmasının mümkün olamayacağını söyledi.

STIKO Başkanı Mertens, "Yakında aşılar kullanılmaya başlanmış olsa bile, tüm nüfusun aşısı 2021 sonuna kadar tamamlanamayacak. Günde 100 bin kişiyi aşılayabilseniz bile 15 milyon kişiyi aşılamak için 150 güne ihtiyacınız olacaktır. Ona göre, aşının enfeksiyon sürecinde gözle görülür bir değişiklik göstermesi de uzun zaman alacaktır" açıklamasında bulundu.

(Mehmet Koca/İHA)

Son dakika! Almanya'da korona vaka sayısı 16 bin 774'e yükseldi

Koronavirüs, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Almanya'da korona vaka sayısı 16 bin 774'e yükseldi - Son Dakika

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