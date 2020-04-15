Almanya'da Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 3 bin 495'e yükseldi - Son Dakika

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'deki ölümleri aştı.

Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Risklayer şirketi ile Karlsruhe Teknoloji Enstitüsünce derlenerek Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, Almanya'da ölenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 3 bin 495'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19'a enfekte olan vaka sayısı ise 2 bin 138 artarak 132 bin 210'a ulaştı.

Çin'de ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342 olarak açıklandı.

Almanya'da 68 bin 100 kişi iyileşti

Almanya'da Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 68 bin 100 oldu.

Ülkede 34 bin 812 vaka ve 991 ölü sayısıyla Bavyera, Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'ye yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti.