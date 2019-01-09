Almanya'da Olumsuz Hava Koşulları
51 dakika önce
Almanya'nın güneyinde yer alan Bavyera eyaletinde yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Almanya
'nın güneyinde yer alan Bavyera
eyaletinde yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yollarda biriken karlar nedeniyle A8 ve A9 numaralı otoyollarda 30 kilometreye varan araç kuyrukları oluştu.
Yoğun yağış nedeniyle kar kalınlığı Avusturya
sınırına yakın bölgelerde 3 metreyi buldu.
Bazı turistlerin otellerinde mahsur kaldığı, ağaçların yıkıldığı ve bazı okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.
Yerel meteoroloji dairesi yoğun kar yağışının bu gece yarısına kadar devam edeceğini bildirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:51 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı Farklı Geçti: 79-58
Alman Devi Bayern Münih, Benjamin Pavard'ı Renklerine Bağladı
Emine Erdoğan, Ücretli Poşet Uygulamasına Gösterilen Katılıma Teşekkür Etti