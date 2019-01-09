Son Dakika Haberleri: Almanya'da Olumsuz Hava Koşulları

Almanya'da Olumsuz Hava Koşulları

51 dakika önce

Almanya'nın güneyinde yer alan Bavyera eyaletinde yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Almanya'da Olumsuz Hava Koşulları, System.String[]
Almanya'nın güneyinde yer alan Bavyera eyaletinde yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yollarda biriken karlar nedeniyle A8 ve A9 numaralı otoyollarda 30 kilometreye varan araç kuyrukları oluştu.

Yoğun yağış nedeniyle kar kalınlığı Avusturya sınırına yakın bölgelerde 3 metreyi buldu.

Bazı turistlerin otellerinde mahsur kaldığı, ağaçların yıkıldığı ve bazı okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

Yerel meteoroloji dairesi yoğun kar yağışının bu gece yarısına kadar devam edeceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:51 Kaynak: AA

Bavyera, Almanya, Güncel
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