Almanya'da Sert Kış: 9 Eyalette Kırmızı Alarm

09.01.2026 10:44
Almanya, soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle 9 eyalette kırmızı alarm verildi, eğitime ara verildi.

Almanya'da hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düşerken Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) 9 eyalette kırmızı alarm verdi.

Son yılların en sert kış mevsiminin yaşandığı Almanya'yı "Elli" alçak basınç sisteminin neden olduğu kar fırtınası etkisi altına aldı. Ülkenin kuzeyi ve doğusunda başlayan kar yağışı ve fırtına sonrası Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) 9 eyalet için kırmızı alarm verdi. DWD, Schleswig-Holstein, Hamburg, Aşağı Saksonya, Berlin, Brandenburg, Saksonya Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Bavyera eyaletlerinde Cuma günü öğle saatlerine kadar yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısı yaptı.

Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder yaptığı açıklamada vatandaşları son derece dikkatli olmaya çağırdı. Schnieder, beklenenden çok etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesine dikkat çekerek, "İnsanların kesinlikle gerekli olmayan her şeyden kaçınmaları gerekiyor. Bazı bölgelerde durumun çok tehlikeli olabileceğine dair işaretler mevcut. İnsanlar bunun farkında olmalı ve hafife almamalı. Bize doğru bir şey yaklaşıyor, dışarı çıkmak zorunda olmayan herkes evde kalmalı" diye konuştu.

Hessen eyaleti İçişleri Bakanı Roman Poseck, bugün araçlarla gereksiz seyahatten kaçınılması, bisiklet kullanılmaması çağrısı yaptı. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yer alan Köln kentinin şehir yönetimi de vatandaşları şiddetli fırtına, kar yağışı nedeniyle ağaç dallarının düşme ihtimaline karşı orman ve parklardan uzak durulması uyarısında bulundu.

Almanya son 15 yılın en sert kışını yaşıyor

Almanya'da etkili olan soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle Hamburg, Bremen başta olmak üzere ülkenin kuzeyindeki şehirlerde eğitime ara verildi. Hamburg şehri genelinde cuma ve cumartesi günleri defin ve cenaze törenleri de iptal edildi.

Oldenburg Toplu Taşımacılık Şirketi (VWG) tarafından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yolcuların ve yayaların güvenliği düşünülerek tüm otobüs hatlarındaki seferlerin bir sonraki duyuruya kadar iptal edildiği bildirildi.

Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB) ise Hamburg başta olmak üzere ülkenin kuzeyindeki kentlere yönelik tren seferlerinde 11 Ocak Pazar gününe kadar gecikmeler, iptaller olabileceğini, sefer sayılarının da azaltılabileceğini duyurdu.

Merz programını iptal etti

Almanya'da sert kış şartları ve kapanan yollar nedeniyle Başbakan Friedrich Merz'in bugün ve yarın Mainz şehrine gerçekleştireceği ziyaret de iptal edildi. Merz, Mainz şehrinde partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) toplantısına katılmayı planlıyordu.

Alman Meteoroloji Dairesi, ülkede benzer sert kış şartlarının son olarak 2010 yılında görüldüğünü bildirdi. - BERLİN

Kaynak: İHA

