Son Dakika Haberleri: Almanya'da Sıla Sahne Aldı

Almanya'da Sıla Sahne Aldı

1 saat önce

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Almanya'nın Köln kentinde sahne aldı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Almanya'nın Köln kentinde sahne aldı.

Palladium Köln'de sahneye çıkan şarkıcının konserine sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sıla, canlı sahne performansıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı.

"Afitap", "Ateşle Oynama" ve "Aslan Gibi" şarkılarını seyircilerle seslendiren Sıla, konser sonunda ayakta alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:45 Kaynak: AA

Köln, Almanya, Sıla, Kültür Sanat
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