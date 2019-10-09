Son Dakika Haberleri: Almanya'da silahlı saldırı: En az 2 kişiyi öldüren saldırgan ya da saldırganlar aranıyor
BBC
Son Dakika Dünya Almanya'da silahlı saldırı: En az 2 kişiyi öldüren saldırgan ya da saldırganlar aranıyor

Almanya'da silahlı saldırı: En az 2 kişiyi öldüren saldırgan ya da saldırganlar aranıyor

1 saat önce

Almanya'nın doğusundaki Halle kentinde, ateş açılması sonucu en az iki kişinin öldüğü açıklandı.

Almanya'da silahlı saldırı: En az 2 kişiyi öldüren saldırgan ya da saldırganlar aranıyor, System.String[]

Almanya'nın doğusundaki Halle kentinde, ateş açılmasısonucu en az iki kişinin öldüğü açıklandı.

Polis, saldırganın hala yakalanamadığını duyurdu ve kentin Paulus bölgesi sakinlerini evlerinde kalmaları için uyardı.

Birden fazla saldırgan olup olmadığı da henüz bilinmiyor. Görgü tanıkları askeri üniforma giyen ve birkaç silahı bulunan bir saldırgandan bahsediyor.

Bild gazetesi, saldırının bir sinagogun yakınında gerçekleştiğini bildirdi, ancak bu bilgi henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Polis, Paulus bölgesini kordon altına aldı.

Yerel medya ise, saldırgan ya da saldırganların kaçmasının ardından yakında bir silahlı saldırı daha olduğunu duyurdu.

Polis, kentin 25 kilometre kuzeydoğusundaki Landsberg'te yaşayanlara da evlerinde kalma uyarısı yaptı.

Almanya, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:58 
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