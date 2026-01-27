Almanya'da Sol Aşırılığa Karşı Mücadele Artıyor

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, 3 Ocak'ta başkent Berlin'in güneybatısında elektrik şebekesine yapılan saldırının ardından "solcu aşırılığa" ve "solcu terörizme" yönelik mücadeleyi artıracaklarını söyledi.

Dobrindt, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, birkaç hafta önce başkentte elektrik şebekesine yapılan terör saldırısından dolayı 100 binden fazla kişinin, binlerce işletmenin, hastanelerin ve bakım evlerinin elektriksiz kaldığını anımsattı.

Halkın büyük zarara uğratıldığını vurgulayan Dobrindt, "Bundan sonuçlar çıkarıyoruz ve solcu aşırılığa ve solcu teröre yönelik mücadeleyi artırıyoruz." dedi.

Dobrindt, solcu aşırılıkla mücadelede güvenlik birimlerinin ve iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının personel olarak güçlendirileceğini belirtti.

Güvenlik makamlarının otomatik veri analizleri, biyometrik yüz tanıma karşılaştırmaları ve IP adreslerinin saklanması gibi dijital alandaki yetkilerini de artıracaklarını aktaran Dobrindt, bunlara ilişkin yasalar hazırlayacaklarını dile getirdi.

Dobrindt, kritik altyapının daha iyi korunmasına ilişkin yasanın da bu hafta Meclis'te ele alınacağını ifade etti.

"Aşırı sola karşı tüm araçları kullanacağız." diyen Dobrindt, Berlin'deki elektrik altyapısına düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren aşırı solcu Volkan Grubu'na yönelik bir operasyonel plan da yayımlayacakları bilgisini paylaştı.

Bu planın, faillerin yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri sağlayanlara 1 milyon avro ödül verilmesini de içerdiğini belirten Dobrindt, Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde halkı bilgilendirme kampanyasının başlatılacağını kaydetti.

Berlin'deki elektrik kesintisi

Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan saldırı sonucunda kentin güneybatısında 100 bin civarında kişi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en uzun elektrik kesintilerinden birini yaşamış, yaklaşık 50 bin hane günlerce elektriksiz ve ısıtmasız kalmıştı.

Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu üstlenmişti.

Öte yandan Federal Savcılık, söz konusu saldırıya ilişkin "terör" şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kentin elektrik dağıtım şirketi Stromnetz Berlin, ancak beşinci günün sonunda tüm abonelere yeniden elektrik sağlayabilmişti.