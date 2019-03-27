Son Dakika Haberleri: Almanya'da Suudi Arabistan'a Silah Satışı Sıkıntısı Yaşanıyor

Almanya'da Suudi Arabistan'a Silah Satışı Sıkıntısı Yaşanıyor

53 dakika önce

Almanya'nın Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını askıya almasına rağmen Alman savunma şirketi Wolgaster tersanesinde inşa edilen devriye botlarının satışı hükümet ortaklarını birbirine düşürdü.

Almanya'da Suudi Arabistan'a Silah Satışı Sıkıntısı Yaşanıyor, System.String[]
Almanya'nın Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını askıya almasına rağmen Alman savunma şirketi Wolgaster tersanesinde inşa edilen devriye botlarının satışı hükümet ortaklarını birbirine düşürdü.

Bremen merkezli Lürssen şirketinin Wolgaster tersanesinde inşa edilen devriye botlarının 20 tanesi Suudi Arabistan'a teslim edildi. Siparişten geri kalan 20 devriye botunun ise Suudi Arabistan'a silah ihracatının askıya alınması nedeniyle teslim edilmemesi konusunda hükümet ortakları Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti SPD'yi arasında tartışma konusu haline geldi.

Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) devriye botlarının zırhlı olmadığı ve ağır silahlarla donatılmadığı sınır muhafızları için kıyı savunması, kaçakçılığın önlenmesi ve korsanlıkla mücadele amacıyla tasarlandığı ve Suudi Arabistan'la askıya alınan silah ihracatını kapsamadığını savunurken, Sosyal Demokrat Parti SPD'li politikacılar devriye CSB 40 tipi botlarının 20 kişilik mürettebatı bulunduğunu botlarda oldukça iyi silahlanmış 20 milimetrelik bir top ve iki ağır makineli tüfek ekipmanını bulunduğunu bundan dolayı da koalisyon ortakları Hıristiyan Birlik Partileri'nin federal hükümetin politik ilkelerine aykırı hareket ettiğini açıklayarak satışın durdurmasını istedi. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:13 Kaynak: İHA

Hükümet, Almanya, Suudi Arabistan, Güncel
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