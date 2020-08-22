- Almanya'da tedavi edilmesine izin verilen Rus muhalif lider Navlny, Berlin'de - Son Dakika

- Almanya'da tedavi edilmesine izin verilen Rus muhalif lider Navlny, Berlin'de

- Almanya'da tedavi edilmesine izin verilen Rus muhalif lider Navlny, Berlin'de Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden muhalif lider Alexei Navalny, tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirildi.

- Almanya'da tedavi edilmesine izin verilen Rus muhalif lider Navlny, Berlin'de

BERLİN - Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden muhalif lider Alexei Navalny, tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirildi.

Rusya'da geçtiğimiz Perşembe günü Tomsk kentinden Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif lider Alexei Navalny, tedavisi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirildi. Almanya'daki Cinema For Peace adlı bir vakıf tarafından Navalny'nin Berlin'de tedavi edilmesi için Omsk'a gönderilen ambulans uçak, sabah saatlerinde Berlin'deki Tegel Havaalanına iniş yaptı. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Alexei Navalny'yi taşıyan uçak Berlin'e ulaştı. Durumu sabit" ifadeleri kullanıldı. Navalny'nin havaalanına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Berlin Charite Hastanesinde tedavi edileceği ve eşi Yulia'nın durum hakkında daha fazla bilgi edindikten sonra önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağını ifade edildi.

Öte yandan Navalny'nin eşi Yulia'nın Kremlin'e yazdığı dilekçe sonucunda muhalif liderin Almanya'da tedavisine onay çıktı.

Ne olmuştu?

Rusya'da geçtiğimiz Perşembe günü muhalif lider Alexei Navalny, Tomsk kentinden Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşması üzerine uçak Omsk kentine acil iniş yapmıştı. Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh, muhalif liderin zehirlenme belirtileri gösterdikten sonra hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Kremlin veya Rusya Sağlık Bakanlığına Navalny'nin yurt dışındaki bir hastaneye nakledilmesi için talep gelmesi halinde bunun derhal değerlendirileceğini aktarmıştı.

Yurt dışına çıkarılmasına izin verilmiyordu

Almanya'daki Cinema For Peace adlı vakıf ise Navalny'nin Berlin'de tedavi edilmesi için Omsk'a ambulans uçak göndermişti. Ancak Navalny'nin tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Alexander Murakhovsky, Navalny'nin sağlık durumunun başka bir hastaneye nakledilecek kadar iyi olmadığını öne sürmüştü. Navalny'e yakın olan politikacılar ise Rus yetkilileri tahliyeyi kasten durdurmak ile suçlamıştı. Rus doktorlar dün eleştirilerin ardından Navalny'in tedavi için Almanya'ya gönderilmesine izin vermişti. Alman doktorlar ise yaptığı açıklamada, Navalny'in eşinin ve destekçilerinin yetkililerin olaya dair ipuçlarını örtbas etmelerinden korktuklarını aktarırken, Navalny'nin tedavi gördüğü hastanenin yeterli donanıma sahip olmadığını ileri sürmüştü.

Rus doktorlar dün Navalny'nin kan ve idrar tahlillerinde zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını duyurmuştu. Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh ise Navalny'nin uçağa binmeden önce Tomsk Havaalanı'nda içtiği çayın içine zehir konulmuş olabileceğini öne sürmüştü.

- Almanya'da tedavi edilmesine izin verilen Rus muhalif lider Navlny, Berlin'de

Alexei Navalny, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 13:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Almanya'da tedavi edilmesine izin verilen Rus muhalif lider Navlny, Berlin'de - Son Dakika
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