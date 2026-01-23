Almanya'da YPG/SDG Yandaşlarından Gösteri Tahribatı - Son Dakika
Almanya'da YPG/SDG Yandaşlarından Gösteri Tahribatı

23.01.2026 15:21
YPG/SDG yandaşları, Almanya'da gösteriler düzenleyerek ulaşımı aksattı, gerginlik ve yaralanmalar yaşandı.

Almanya terör örgütü YPG/SDG yandaşları, çeşitli şehirlerde düzenledikleri gösterilerde taşkınlık çıkarmaya ve günlük hayatı sabote etmeye devam ediyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Hamburg'da bir grup YPG/SDG yandaşı Hamburg Ana Tren Garı'nda tren raylarına oturarak şehirler arası ve şehir içi ulaşımı aksattı.

Eylem nedeniyle tren seferlerinin iptal edildiği ve geciktiği ifade edildi.

YPG/SDG yandaşları, hükümetin ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Münih merkezini işgal etti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, terör örgütü yandaşlarının oturma eylemi yaptığı ve örgütü simgeleyen paçavralar açtığı görüldü.

Stuttgart Emniyet Müdürlüğü ile Savcılıktan yapılan ortak açıklamada, 21 Ocak'ta YPG/SDG yandaşlarının düzenlediği gösteri sırasında iki kişinin saldırıya uğradığı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Terör örgütü yandaşlarının gösterisine ilişkin açıklamada, eylem yapan büyük grubun olay yerinden geçen iki gençle tartıştığı, bunlardan 23 yaşındaki genci sivri bir cisimle yaraladığı ve 20 yaşındaki genci de dövdüğü belirtildi.

Yaralanan kişinin ilk yardım ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı, saldıran grubun ise olay yerinden kaçtığı belirtilen açıklamada, polisin devlet güvenlik biriminin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Almanya, Güncel, Terör, YPG, Son Dakika

