Son Dakika Haberleri: Almanya'dan İngiltere'nin Brexit Talebine İlişkin Açıklama

Almanya'dan İngiltere'nin Brexit Talebine İlişkin Açıklama

1 saat önce

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İngiltere'nin Brexit müzakerelerini 30 Haziran'a kadar uzatma isteğine ilişkin "İngiltere'nin net bir talebinin olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Almanya'dan İngiltere'nin Brexit Talebine İlişkin Açıklama, System.String[]
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İngiltere'nin Brexit müzakerelerini 30 Haziran'a kadar uzatma isteğine ilişkin "İngiltere'nin net bir talebinin olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Brexit müzakerelerinin 30 Haziran'a kadar uzatılması isteğini değerlendirdi.

"Her şeyden önce, İngiltere'nin net bir talebinin olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Seibert, bunun Avrupa Birliği'ndeki 27 ülkenin cevap verebileceği bir temel oluşturduğunu belirtti.

Seibert, İngiltere'nin talebinin, yarın ve cuma günü yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde yoğun olarak ele alınacağını buradaki müzakerelerin beklenilmesi gerektiğini vurgulayarak, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle ilgili nasıl bir tavır sergileneceğinin de tartışılması gereken bir konu olduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile düzenlediği basın toplantısında, AB Konseyi'nde Brexit müzakerelerinin süresinin uzatılması gerekiyorsa bunun neden ve niçin yapılacağının bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.

AB'ye üye 27 ülkenin liderlerinin yarın bir araya gelerek bu kararı vermek için şartların yerine gelip gelmediğine ilişkin müzakere edeceğini anımsatan Maas, "Prensipte bu sorun, düzenli bir Brexit üzerinde anlaşmaya varırsak çözülür." ifadesini kullandı.


Maas, böyle bir fırsatın olup olmadığını, 27 AB liderinin müzakere edeceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:37 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel
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