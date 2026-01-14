Almanya'dan İran'a Sert Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Almanya'dan İran'a Sert Eleştiriler

14.01.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Rusya ve Çin'i İran rejimine destek verdikleri için eleştirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran rejimine destek vermeye devam ettikleri için Rusya ve Çin'e eleştiride bulundu.

Bakan Wadephul, Washington ziyareti sırasında kamu yayıncısı ARD'ye verdiği demeçte, İran'da yapılan protestolara değindi.

Wadephul, "İran, Rusya ve kısmen de Çin arasındaki işbirliği, bu dünyada çok fazla sıkıntıya neden olan bir üçgen oluşturmaktadır." dedi.

İran hükümetini gösterileri bastırmak ve protestoculara aşırı güç kullanmakla suçlayan Wadephul, ülkenin yönetiminde meşruiyetini yitirdiğini savundu.

Wadephul, "Eğer bir rejim gösterileri ancak silahlı kuvvetlerle bastırabiliyorsa, o rejimin bittiğini görebilirsiniz." diye konuştu.

"Bu rejim kesin bir şekilde izole edilmelidir." ifadelerini kullanan Wadephul, Berlin'in daha sert yaptırımlar uygulamak ve Devrim Muhafızları'nı Avrupa Birliği terörle mücadele yaptırımları listesine eklemek için diplomatik çabalarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Alman vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısı

Bu arada, Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'a yönelik seyahat uyarısı güncellendi.

İran'da bulunan Alman vatandaşlarının ülkeyi terk etmeleri istenen açıklamada, Almanya'nın Tahran Büyükelçiliğinin halihazırda sahada yalnızca sınırlı konsolosluk yardımı sağlayabildiği ifade edildi.

Almanya Başbakanı Friedirch Merz, Tahran rejiminin "son günlerini ve haftalarını" yaşadığını söylemişti.

İran'da yaşananlara tepki olarak İran'ın Berlin Büyükelçisi 13 Ocak'ta Alman Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Almanya, Güncel, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan İran'a Sert Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:03:32. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'dan İran'a Sert Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.