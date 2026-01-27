Almanya'dan NATO Destek Sözü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Almanya'dan NATO Destek Sözü

Almanya\'dan NATO Destek Sözü
27.01.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merz, Danimarka ve Grönland ile görüşerek NATO kapsamında destek vurgusu yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'ye karşı destek arayışında olan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile başkent Berlin'de yaptığı görüşmede NATO kapsamında daha fazla destek sözü verdi.

Grönland planı sonrası ABD ile gerilim yaşayan Danimarka ve Grönland Başbakanları Avrupa ülkelerinde destek arayışlarını sürdürüyor.

Almanya Başbakanlığı, Başbakan Friedrich Merz'in başkent Berlin'de katıldığı bir ekonomi zirvesi sırasında Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile bir araya geldiğini aktardı. Üç lider, Grönland'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Merz, Almanya'nın Danimarka ve Grönland ile dayanışma içinde olduğunu bir kez daha vurguladı.

Merz, Almanya'nın NATO çerçevesinde Kuzey Kutbu'nun güvenliği için daha fazla çaba göstereceğini ifade ederek, Arktik'teki istikrarın sadece bölgesel bir mesele değil, temel bir ortak transatlantik çıkar meselesi olduğunun altını çizdi.

ABD ile NATO'nun Grönland'a ilişkin anlaşma çerçevesi

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Ocak'ta, ABD'nin Grönland'ı kendi topraklarına katmasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'ya 1 Şubat'tan itibaren ek yüzde 10 gümrük vergisi getirileceğini duyurmuştu. Ancak Trump, Davos'taki temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir anlaşma çerçevesi oluşturduklarını ve 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıklamıştı. Trump, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına ve varılan anlaşmaya rağmen Danimarka ordusuna bağlı askerler Grönland'ın başkenti Nuuk açıklarında konuşlandırılırken, bölgede bulunan savaş gemisi sayısını ikiye çıkarmıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Danimarka, Diplomasi, Grönland, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Almanya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya'dan NATO Destek Sözü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
Ahmet Çakar Hadise’den özür diledi, helallik istedi Ahmet Çakar Hadise'den özür diledi, helallik istedi
Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi
NTV’nin işten çıkardığı Hüseyin Günay’ın yeni adresi belli oldu NTV'nin işten çıkardığı Hüseyin Günay'ın yeni adresi belli oldu
Eyüpspor’un Beşiktaş karşısında bulduğu gol ofsayta takıldı Eyüpspor'un Beşiktaş karşısında bulduğu gol ofsayta takıldı
Haberler.com’un mutlu günü Bilal Teymur ve Betül Kavak dünyaevine girdi Haberler.com'un mutlu günü! Bilal Teymur ve Betül Kavak dünyaevine girdi

17:37
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim “Gelirim yok“ dedi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! "Gelirim yok" dedi
16:51
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 17:42:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Almanya'dan NATO Destek Sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.