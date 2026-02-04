Almanya Elektrikli Araç Üretiminde İkinci Sırada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Almanya Elektrikli Araç Üretiminde İkinci Sırada

04.02.2026 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, 2023'te elektrikli araç üretimini yüzde 23 artırarak dünya genelinde ikinci sırayı korudu.

Alman Otomobilciler Birliği (VDA), Almanya'nın geçen yıl elektrikli araç üretiminde dünya genelinde ikinci sıradaki yerini koruduğunu ve rekor üretim seviyelerine ulaştığını bildirdi.

VDA tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Almanya'da üretilen elektrikli araç sayısı 2024'e göre yüzde 23 artarak 1,67 milyona yükseldi.

Ülkede üretilen tam elektrikli (BEV) araç sayısı yüzde 15 artarak 1,22 milyona ulaşırken, üretilen hibrit (Plug-in) araç sayısı da yüzde 54 artarak 450 bin olarak kayıtlara geçti.

Almanya böylece 1,04 milyon araç üreten ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci elektrikli araç üretim merkezi olma unvanını sürdürdü. Küresel listenin zirvesinde ise 16,1 milyonluk üretim hacmiyle Çin yer aldı.

VDA, Almanya'nın elektrikli araç üretiminin bu yıl da yüzde 6 artmasını bekliyor. Bu artışla birlikte, ülkedeki toplam elektrikli araç üretim hacminin 1,76 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor.

Sektördeki toplam üretim salgın öncesi seviyelere halen ulaşamadı

VDA verilerine göre, Almanya'da üretilen toplam otomobil sayısı ise geçen yıl yüzde 2 artışla 4,15 milyon olarak gerçekleşti. Böylece sektörde toplam üretim, üst üste üçüncü yılında da benzer seviyelerde seyrederek durağan bir tablo çizdi.

Üretim rakamları bir önceki yıla göre hafif bir artış gösterse de sektör henüz kriz öncesi performansına ulaşamadı. 2025'teki sektörün toplam üretimi, Kovid-19 salgını öncesindeki son normal yıl olan 2019'un yüzde 11 altında kaldı.

Toplam otomobil üretimi içerisinde elektrikli araçların ise payı yüzde 40 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek oranına çıkması dikkati çekti.

VDA Başkanı Hildegard Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, VDA verilerinin sektörün iklim nötr mobilite konusundaki kararlılığını açıkça kanıtladığını vurgulayarak, sektörün sürdürülebilirliği için hükümete kritik "yapısal reform" çağrısında bulundu.

Mevcut başarının kısa ömürlü olmaması için politika yapıcıların çerçeve koşullarını iyileştirmesi gerektiğini belirten Müller, yeni e-mobilite teşviklerinin tek başına yeterli olmayacağına dikkati çekti.

Müller, yeni teşvik gibi önlemlerin uzun ömürlü olması için şarj altyapısı ve elektrik şebekesinin genişletilmesi, kritik ham maddelere erişim ve elektrik fiyatları dahil olmak üzere sektörün genel koşullarının daha da iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Müller, e-mobilitenin Almanya'da sürdürülebilir bir şekilde yaygınlaşması için şirketlerin uluslararası alanda rekabet edebileceği iş koşullarının oluşturulmasının da hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Almanya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya Elektrikli Araç Üretiminde İkinci Sırada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Türk futbolunda görülmemiş olay 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı Türk futbolunda görülmemiş olay! 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı

17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 18:05:22. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya Elektrikli Araç Üretiminde İkinci Sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.