Almanya Grönland'a Askeri Ekip Gönderiyor

Almanya Savunma Bakanlığı, Danimarka'nın daveti üzerine diğer Avrupa ülkeleri ile birlikte 15-17 Ocak tarihleri arasında Grönland'da çok uluslu keşif çalışmalarına katılmak üzere 13 kişilik askeri ekibin yarın sabah Grönland'e gideceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'i ABD'nin bir parçası yapmak istediği yönündeki açıklamalarının ardından Avrupa ülkeleri Grönland'a askeri keşif birlikleri gönderme kararı aldı. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Danimarka'nın daveti üzerine birçok Avrupa ülkesinin 15-17 Ocak tarihleri arasında Grönland'de çok uluslu keşif çalışmalarına katılacağı aktarıldı. Almanya'dan da 13 kişilik bir askeri heyet yarın sabah Grönland'ın başkenti Nuuk'a gideceği ifade edilen açıklamada, Alman askerlerinin Danimarka'nın bölgedeki güvenliğinin sağlanmasına destek olmak için deniz gözetleme faaliyetleri gibi potansiyel askeri katkılarına dair altyapının belirlenmesi çalışmalarına katılacağı belirtildi.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, ABD tarafından dile getirilen egemenliğin devredilmesini de içeren söylemlere karşı çıkmış, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Öte yandan ABD, Danimarka ve Grönland heyetleri, bugün Beyaz Saray'da bir araya gelmiş, ortak bir çalışma grubunun kurulması ve önümüzdeki haftalarda toplantılara devam edilmesini kararlaştırmıştı. - BERLİN