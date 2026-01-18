Almanya Grönland'dan Ayrılıyor

Almanya Silahlı Kuvvetlerinin keşif ekibinin bugün Grönland'dan ayrılacağı bildirildi.

Alman Haber Ajansı'na (DPA) konuşan askeri bir yetkili, 15 askerin sivil bir uçakla Kopenhag'a doğru yola çıkacağını söyledi.

Yetkili, ekibin görevini tamamladığını belirterek, "Keşif sonuçları önümüzdeki günlerde değerlendirilecek." ifadesini kullandı.

Almanya Savunma Bakanlığı, Danimarka'nın daveti üzerine 15-17 Ocak'ta diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte Grönland'da keşif çalışmalarına katılacağını bildirmiş, Alman ekibi askeri tatbikatlar için koşulları keşfetmek üzere 16 Ocak Cuma günü Grönland'ın Nuuk kentine gitmişti.

Trump'ın Grönland tehdidi

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

8 Avrupa ülkesi ortak açıklamayla ABD Başkanı Trump'a, gümrük vergisi getirdiği gerekçesiyle tepki göstermişti.