Almanya Grönland Güvenliğine Katkı Sağlayacak
Dünya

Almanya Grönland Güvenliğine Katkı Sağlayacak

15.01.2026 23:14
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Grönland'daki güvenlik için asker göndereceklerini açıkladı.

HABER: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ABD'nin Grönland'ı ele geçirme ihtimalini "olası değil" ifadesiyle değerlendirirken, Almanya'nın adadaki güvenlik çalışmalarına katkı sağlayacağını açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı "ABD güvenliği için almak istediği" yönündeki açıklamalarının ardından artan uluslararası endişelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ZDF kanalına konuşan Pistorius, geleceği öngörmenin zor olduğunu belirterek, "Belki yanılırım ama şimdilik sakin olmakta fayda var. Sürekli 'ya ne olur' ya da 'Grönland ABD tarafından ele geçirilecek mi?' sorularıyla vakit kaybetmek yanlış. Biz işimizi yapmakla meşgul olmalıyız" dedi.

Trump daha önce Grönland'ı ABD'nin güvenliği için almak istediğini açıklamış, adaya Rusya ve Çin'in de ilgi gösterdiği belirtilmişti. Grönland, NATO üyesi Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olarak bulunuyor.

Pistorius, farklı ülkelerin Grönland'daki güvenlik çalışmaları kapsamında keşif görevleri için asker gönderme taleplerine onay verdiklerini, Almanya'nın da 13-15 askerle katkıda bulunacağını söyledi. Bakan, bu adımın ABD'ye karşı değil, Grönland'ın güvenliği için alındığını vurguladı.

Almanya'nın asker sayısını artırıp artırmayacağı ise, Danimarka'nın talebine ve NATO kararına bağlı olacak. Pistorius, alınacak önlemlerin ABD ile ortak yürütülmesi gerektiğini belirterek, bölgenin "ortak bir alan" olduğunu ifade etti.

Bakan, tartışmalara fazla alan açılmaması gerektiğini de belirterek, "NATO'nun düşmanları için bu tür konular 'bulmuş bir fırsat' olur. Her yönlendirilen tartışmaya atlamamak en iyisidir. Başkalarının mesajlarını çoğaltmak ve ittifakta belirsizlik yaratmak benim görevim değil" dedi.

Kaynak: ANKA

