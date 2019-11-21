Son Dakika Haberleri: Almanya, 'ithal imam' yerine kendi din görevlilerini yetiştirmek için harekete geçiyor
Son Dakika Dünya Almanya, 'ithal imam' yerine kendi din görevlilerini yetiştirmek için harekete geçiyor - Son Dakika Dünya

Almanya, 'ithal imam' yerine kendi din görevlilerini yetiştirmek için harekete geçiyor

6 saat önce

Almanya, yurt dışından 'ithal imam' yerine camilerde istihdam edilmek üzere kendi din görevlilerini yetiştirmek için kolları sıvadı

Almanya, 'ithal imam' yerine kendi din görevlilerini yetiştirmek için harekete geçiyor, System.String[]

Almanya, yurt dışından "ithal imam" yerine camilerde istihdam edilmek üzere kendi din görevlilerini yetiştirmeye hazırlanıyor.


Bu kapsamda Alman hükümetinin uzun süredir üzerinde durduğu fikir, Osnabrück Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nezdinde pilot proje olarak hayata geçirilecek.

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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:04 
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