Son Dakika › Dünya › Almanya, 'ithal imam' yerine kendi din görevlilerini yetiştirmek için harekete geçiyor - Son Dakika Dünya
Almanya, 'ithal imam' yerine kendi din görevlilerini yetiştirmek için harekete geçiyor
6 saat önce
Almanya, yurt dışından 'ithal imam' yerine camilerde istihdam edilmek üzere kendi din görevlilerini yetiştirmek için kolları sıvadı
Almanya, yurt dışından "ithal imam" yerine camilerde istihdam edilmek üzere kendi din görevlilerini yetiştirmeye hazırlanıyor.
Bu kapsamda Alman hükümetinin uzun süredir üzerinde durduğu fikir, Osnabrück Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nezdinde pilot proje olarak hayata geçirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:04
Almanya Başbakanı Merkel'den Erdoğan'ı sevindirecek karar: Suriyeli sığınmacılar için mali yardıma hazırız St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti! Enver Cenk Şahin'den teşekkür: Gururla Türk'üm dedim! Uluslararası Af Örgütü'nün Şili'deki gösterilerle ilgili raporu: Güvenlik güçleri göstericilere gerçek mermiyle ateş açtı