Almanya'nın Bavyera eyaletinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Almanya'nın Bavyera eyaletinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

21.06.2022 01:53
Almanya'nın Bavyera eyaletinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkilerken üzerine ağaç devrilen bir kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkilerken üzerine ağaç devrilen bir kişi hayatını kaybetti.

Freising Valiliğinden yapılan açıklamada, Moosburg Bölgesinde şiddetli yağış ve fırtınadan dolayı çok sayıda ağacın devrildiği, elektrik hatlarının tahrip olduğu ve bölgeye elektrik verilmediği belirtildi.

Açıklamada Freising ile Landshut arasındaki tren seferlerinin de durulduğu aktarılarak halka akü ve piller üzerinden yapılan elektrik tüketimini en aza indirmeleri çağırısında bulunuldu.

Moosburg Emniyet Müdürü Christian Bidinger de Moosburg kentinde 53 yaşındaki bir kişinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği, iki kişinin de ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Bayerischer Rundfunk'un haberine göre elektrik hatlarının tahrip olmasından dolayı Moosburg'da yaklaşık 13 bin, Münih-Bogenhausen'de de 3 bin ev elektriksiz kaldı, bazı bölgelerde dolu yağdı.

Niederbayern Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, çok sayıda evin bodrum katlarının sularla dolduğu ifade edildi.

Augsburg bölgesinde de çok sayıda ağacın devrildiği, evlerin çatılarının uçtuğu ve şantiyelerin darmadağın olduğu kaydedildi.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) bölgede şiddetli yağış ve fırtına konusunda uyarmış ve en yüksek uyarı seviyesi 4'ü ilan etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'nın Bavyera eyaletinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'nın Bavyera eyaletinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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