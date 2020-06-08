" Sudan'ın Dostları" grubunun bu ayın sonundaki konferansı, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Sudan Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, yaptığı basın açıklamasında, "Sudan'ın Dostları" grubu konferansının bu ayın sonunda Almanya'nın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle yapılacağını belirtti.

Salih, konferans için yurt içi ve dışında 10 toplantı yaptıklarını, tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

Geçen ay Fransa'nın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle 7'ncisi yapılan konferansta Hartum'a 100 milyon avro destek açıklaması yapılmıştı.

"Sudan'ın Dostları" grubu, Aralık 2018 devriminin ardından geçiş hükümetine ekonomik ve siyasi konularda verilecek uluslararası desteğin koordinasyonu için kuruldu.

Sudan'ın başkenti Hartum'da 11 Aralık 2019'da Norveç'in başkanlık ettiği ilk toplantıya uluslararası kuruluşlar, Avrupa ve Arap ülkelerinden 22 üye katılmıştı.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon ve mali istikrarsızlık gibi nedenlerden dolayı zor bir dönemden geçiyor.