Almanya: Suriye Hükümeti Güç Tekelini Kullanmalı

28.01.2026 21:29
Wadephul, Suriye merkezi hükümetinin gücü tüm kesimlerde tekelinde tutma talebini destekledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Suriye'deki merkezi hükümetin, ülkenin tüm kesimlerinde güç tekelini kendisinin kullanması yönündeki talebinin doğru olduğunu söyledi.

Wadephul, Federal Meclis'te çeşitli konularda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Almanya ziyaretinin ertelendiğini anımsatan Wadephul, davetin devam ettiğini, kritik konuları da ele alacakları için Şara'nın Berlin'e gelmesini ümit ettiğini belirtti.

Wadephul, Suriye'nin yeniden inşa edilmesi gerektiğine işaret ederek "Ayrıca, siz de hayata geçirildiğinizi gördünüz, toplumumuzdaki tehlikeli kişileri ve ağır suçluları Suriye'ye sınır dışı etmek de bizim çıkarımıza." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun sadece Suriye'deki merkezi hükümet ile konuşmakla olabileceğini vurgulayan Wadephul, Alman hükümetinin sorumlu bir şekilde bu görüşmeleri yaptığını aktardı.

Bunun "Suriye'nin kuzeydoğusundaki ihtilaf için de geçerli olduğunu" ifade eden Wadephul, Almanya'nın, ABD, İngiltere ve Fransa ile bölgede ateşkesin devam etmesinin ve tarafların vardığı anlaşmanın uygulanmasının talep edildiği bir açıklama yayımladığına işaret etti.

Wadephul, "(Suriye'deki) Merkezi hükümet, doğru bir şekilde güç tekelini Suriye'nin tüm kesimlerinde kendisinin kullanması talebini takip ediyor, başkaları tarafından değil." ifadesini kullandı.

Bu konuda Suriye'nin kuzeydoğusunda da temel bir anlaşma sağlanmasının mümkün olması gerektiğini ifade eden Wadephul, uluslararası toplumun bunu tümüyle desteklediğini vurguladı.

Wadephul, "Bunun barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi gerektiği, SDG güçlerinin de Suriye ordusuna aşamalı olarak entegre edilmesinin bir süreç olduğu nettir. Bunun için çalışıyoruz ancak sonuçta bunun gerçekleşmesi gerekecek." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki durum

Gazze'deki insani durum ve İsrail'in uluslararası yardım kuruluşlarının lisansını iptal edeceğine ilişkin sorulara da cevap veren Wadephul, yardım kuruluşlarının girişine izin verilmesi konusunda İsrail hükümeti ve mevkidaşıyla sürekli görüştüğünü, tüm yardım kuruluşlarının sorunsuz bir şekilde giriş yapabilmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.

"Bu acilen gerekli." diyen Wadephul, Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini savundu.

Wadephul, bir milletvekilinin "Siz (Barış Kurulu'na) daveti memnuniyetle kabul edeceğini söylediniz. Şansölye bu daveti reddetti ve bunun anayasal nedenlerden kaynaklandığını söyledi. Bunun ne anlama geldiğini daha ayrıntılı olarak açıklayabilir misiniz?" şeklindeki sorusuna, kendisinin açıklamayı davet gelmeden önce yaptığını ve herkesin bu "Barış Kurulu"nun sadece Gazze Şeridi için tasarlanmış olduğunu varsaydığını belirtti.

Ancak daha sonra bunun daha büyük, dünya çapında ve ABD Başkanı Donald Trump'a geniş yetkiler verilen bir yapı olduğunu öğrendiklerini aktaran Wadephul, "Bu da farklı bir değerlendirmeye yol açtı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Almanya, Suriye, Güncel, Son Dakika

