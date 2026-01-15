Almanya, Türkiye'yi Kilit Müttefik Olarak Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Almanya, Türkiye'yi Kilit Müttefik Olarak Görüyor

15.01.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Türkiye'nin Avrupa güvenliğine katkı sağladığını belirtti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Türkiye'yi Avrupa güvenliğine önemli katkı sağlayan kilit bir müttefik olarak gördüğünü ifade etti.

Almanya Savunma Bakanlığından Boris Pistorius ile Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 14 Ocak'ta Berlin'de yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Alman Bakan Pistorius, Türkiye'yi Avrupa güvenliğine önemli katkı sağlayan kilit bir müttefik olarak gördüğünü belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin NATO'nun güney kanadının güvenliğinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılım talebine destek

Pistorius, silahlanma işbirliği kapsamında ülkesinin, Türkiye'nin Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (European Sky Shield Initiative – ESSI) ortak tedarik çerçeve anlaşmasına katılım talebini desteklediğini kaydetti.

Görüşmede, NATO'daki güncel gelişmeler ile 2026 yılında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Ukrayna ve Suriye'deki son durum ile savunma ve silahlanma alanındaki işbirliği konuları da görüşüldü.

ESSI, Avrupa hava savunmasındaki boşlukları gidermek amacıyla Almanya'nın öncülüğünde Ağustos 2022'de başlatılmıştı.

Girişim, füze ve hava saldırılarına karşı kara tabanlı hava savunma sistemlerine ortak yatırım ve ortak alım yoluyla Avrupa'nın savunma kapasitesini hızla artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Türkiye, Almanya, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, Türkiye'yi Kilit Müttefik Olarak Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bilal Erdoğan’dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Amine Harit’ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:36
Nahçıvan’da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 16:44:22. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya, Türkiye'yi Kilit Müttefik Olarak Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.