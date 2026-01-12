Almanya ve Hindistan Güvenlik İş Birliği Anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Almanya ve Hindistan Güvenlik İş Birliği Anlaştı

12.01.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Merz, Hindistan'da Rusya bağımlılığını azaltmak için güvenlik iş birliği istedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ilk kez ziyaret ettiği Hindistan'da Başbakan Narendra Modi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için Hindistan ile güvenlik alanında daha yakın bir iş birliğinde olmak istediğini söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve gelmesinin ardından ilk kez ziyaret ettiği Hindistan'da Başbakan Narendra Modi ile bir araya geldi. Tarihi ziyaret kapsamında iki ülke arasında kritik mineraller, sağlık sektörü ve yapay zeka inovasyon merkezi konusunda anlaşmalar imzalandı. Merz ve Modi, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Merz, Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için Hindistan ile güvenlik alanında daha yakın bir iş birliğinde olmak istediğini söyledi. Hindistan ve Avrupa Birliği'nin serbest ticaret anlaşması müzakerelerini sonuçlandırması çağrısında bulunan Merz, dünyanın "korumacılıkta bir rönesans" yaşadığını ve bunun Almanya ve Hindistan'a zarar verdiğini sözlerine ekledi. Modi ise, "Hindistan ve Almanya, güvenli, güvenilir ve dayanıklı tedarik zincirleri oluşturmak için birlikte çalışıyor. Bugün tüm bu konularda imzalanan mutabakat zaptı, işbirliğimize yeni bir ivme ve güç kazandıracak" dedi.

Hindistan, askeri teçhizatının büyük bir kısmının geldiği Rusya ile güvenlik politikası konusunda yakın iş birliği içinde ve Çin ile birlikte Rusya'nın en büyük gaz ve petrol alıcılarından biri. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

Hindistan, Teknoloji, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Almanya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya ve Hindistan Güvenlik İş Birliği Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay’ı mağlup etti Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti
İşte Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta kura çekilecek iller İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü Tezgahın en ucuzu Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi

11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 12:58:31. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya ve Hindistan Güvenlik İş Birliği Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.