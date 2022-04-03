Almanya ve Hollanda'dan Ukrayna'nın Buça kentindeki "sivil ölümlere" tepki - Son Dakika
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Almanya ve Hollanda'dan Ukrayna'nın Buça kentindeki "sivil ölümlere" tepki

03.04.2022 20:49
Almanya ve Hollanda'dan Ukrayna'nın Buça kentindeki "sivil ölümlere" tepki

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna'nın Buça kentindeki "sivil ölümlere" tepki gösterdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna'nın Buça kentindeki "sivil ölümlere" tepki gösterdi.

Scholz, başkent Berlin'deki Başbakanlık binasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan kendilerine ürkütücü ve dehşet verici görüntüler ulaştığını belirterek Kiev'in, kuzeyinde, birkaç gün öncesine kadar Rus ordusu tarafından kontrol edilen Buça'da çok sayıda sivilin vurularak öldürüldüğünü gördüklerini ifade etti.

Sokaklarda cesetlerin ve yarı gömülmüş bedenlerin bulunduğunu aktaran Scholz, kurbanlar arasında çocuk, kadın ve yaşlıların bulunduğunun söylendiğini aktardı.

Scholz, "Sivillerin öldürülmesi bir savaş suçudur. Rus silahlı kuvvetleri tarafından işlenen bu suçları tamamen araştırmalıyız. Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi uluslararası kuruluşlara bu alanlara erişim izni verilmesini ve bu vahşeti belgelemelerini talep ediyorum." dedi.

Faillerin ve emir verenlerin hesaba çekilmesi gerektiğini söyleyen Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ateşkese onay vermesi ve çatışmaları durdurması çağrısında bulundu.

Müttefiklerle gelecek günlerde Putin'e ve onun destekçilerine karşı başka önlemlerin de alınacağı bilgisini paylaşan Scholz, "Başkan Putin ve destekçileri sonuçları hissedecekler. Rus işgaline karşı kendilerini savunmak için Ukrayna'ya silah sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Hollanda müttefikleriyle çalışacak"

Hollanda Başbakanı Rutte, Ukrayna'nın Buça kentinde yaşananların sorumlularının ve "savaş suçlularının" yargılanması için Hollanda'nın müttefikleriyle beraber çalışacağını belirtti.

Rutte, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın çekildiği yerlerdeki korkunç suçların haberiyle şoke oldum. Bu suçların sorumluları ve savaş suçluları hesap verene kadar Hollanda müttefikleriyle çalışacak." ifadelerine yer verdi.

Buça'da sivillerin katledilerek toplu mezarlara gömüldüğünü, kuyulara atıldığını gösteren fotoğraflar karşısında birçok Hollandalı milletvekili, Rusya'ya tepki gösterirken sorumluların "savaş suçundan" yargılanmaları çağrısında bulundu.

Hollanda D66 Partisi'nin parlamentodaki grup lideri Jan Paternotte, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu korkunç durumu açıklamanın başka yolu yok. Putin ve ordusu savaş suçları sebebiyle soruşturulmalı." ifadesini kullandı.

???????Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

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Hollanda, Ukrayna, Almanya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya ve Hollanda'dan Ukrayna'nın Buça kentindeki 'sivil ölümlere' tepki - Son Dakika


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