Almanya ve Kenya'dan İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Almanya ve Kenya'dan İşbirliği Anlaşması

21.01.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya ve Kenya, siyasi diyaloğu derinleştirip işbirliğini genişletme konusunda anlaştı.

Kenya Dışişleri ve Diaspora Bakanı Musalia Wycliffe Mudavadi ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, siyasi diyaloğu derinleştirme ve işbirliğini genişletme konusunda anlaşmaya vardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul iki günlük resmi ziyareti kapsamında, Kenya'nın başkenti Nairobi'de mevkidaşı Mudavadi ile bir araya geldi.

Taraflar, siyasi diyaloğu derinleştirme ve bölgesel güvenlik, iklim eylemi ve ekonomik bağlar konusunda işbirliğini genişletme konusunda anlaştı.

İkili görüşmelerin ardından Wadephul ve Mudavadi, düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Wadephul, iki tarafın bölgesel ve küresel istikrar konusunda daha yakın koordinasyonun gerekliliği konusunda ortak bir anlayışa vardıklarını söyledi.

Almanya ve Kenya'nın iklim baskıları ile şiddet içeren aşırılıkçılık arasındaki bağlantıyı ele almak için ortaklaşa çalıştığını belirten Wadephul, "Avrupa'da da bizi tehdit eden terörizm ve radikal aşırılıkla mücadelede ortak çıkarlarımız var." dedi.

Uluslararası barış çabalarının Birleşmiş Milletler çerçevesinden ayrılamayacağını savunan Wadephul, Kenya'nın bölgesel rolünü överek, "Kenya, bölgede önemli bir arabulucu rol oynuyor ve Somali ve Haiti'de barış ve güvenlik için önemli bir sorumluluk üstleniyor." diye konuştu.

Wadephul, Mudavadi ile "ticaret ve yatırım ilişkilerinde kullanılmayan potansiyeli nasıl ortaya çıkarabileceklerini" konuştuklarını aktararak, "Kenya'ya daha fazla Alman şirketinin yatırım yapmasını istiyorum, bu yüzden yanımda bir iş heyeti getirdim." ifadesini kullandı.

Bakan Mudavadi de ziyareti Nairobi ve Berlin arasındaki ilişkilerin derinliğinin güçlü bir işareti olarak nitelendirdi.

Mudavadi, "Bu ziyaret, demokrasi, çok taraflılık, uluslararası hukuka saygı ve adil, barışçıl ve sürdürülebilir bir küresel düzene ortak bağlılık gibi ortak değerler üzerine kurulu iki ülke arasındaki samimi ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin açık bir göstergesidir." diye konuştu.

Wadephul, iki günlük resmi ziyaret için bugün iş heyeti eşliğinde Nairobi'ye geldi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Almanya, Ekonomi, Güncel, Kenya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya ve Kenya'dan İşbirliği Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
Club Brugge, Kairat Almaty’yi farklı geçti Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti

18:40
Felipe Melo’dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
Felipe Melo'dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
18:12
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 18:58:36. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya ve Kenya'dan İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.