Almanya ve Kenya'dan İşbirliği Anlaşması

Kenya Dışişleri ve Diaspora Bakanı Musalia Wycliffe Mudavadi ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, siyasi diyaloğu derinleştirme ve işbirliğini genişletme konusunda anlaşmaya vardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul iki günlük resmi ziyareti kapsamında, Kenya'nın başkenti Nairobi'de mevkidaşı Mudavadi ile bir araya geldi.

Taraflar, siyasi diyaloğu derinleştirme ve bölgesel güvenlik, iklim eylemi ve ekonomik bağlar konusunda işbirliğini genişletme konusunda anlaştı.

İkili görüşmelerin ardından Wadephul ve Mudavadi, düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Wadephul, iki tarafın bölgesel ve küresel istikrar konusunda daha yakın koordinasyonun gerekliliği konusunda ortak bir anlayışa vardıklarını söyledi.

Almanya ve Kenya'nın iklim baskıları ile şiddet içeren aşırılıkçılık arasındaki bağlantıyı ele almak için ortaklaşa çalıştığını belirten Wadephul, "Avrupa'da da bizi tehdit eden terörizm ve radikal aşırılıkla mücadelede ortak çıkarlarımız var." dedi.

Uluslararası barış çabalarının Birleşmiş Milletler çerçevesinden ayrılamayacağını savunan Wadephul, Kenya'nın bölgesel rolünü överek, "Kenya, bölgede önemli bir arabulucu rol oynuyor ve Somali ve Haiti'de barış ve güvenlik için önemli bir sorumluluk üstleniyor." diye konuştu.

Wadephul, Mudavadi ile "ticaret ve yatırım ilişkilerinde kullanılmayan potansiyeli nasıl ortaya çıkarabileceklerini" konuştuklarını aktararak, "Kenya'ya daha fazla Alman şirketinin yatırım yapmasını istiyorum, bu yüzden yanımda bir iş heyeti getirdim." ifadesini kullandı.

Bakan Mudavadi de ziyareti Nairobi ve Berlin arasındaki ilişkilerin derinliğinin güçlü bir işareti olarak nitelendirdi.

Mudavadi, "Bu ziyaret, demokrasi, çok taraflılık, uluslararası hukuka saygı ve adil, barışçıl ve sürdürülebilir bir küresel düzene ortak bağlılık gibi ortak değerler üzerine kurulu iki ülke arasındaki samimi ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin açık bir göstergesidir." diye konuştu.

