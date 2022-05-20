Almanya'yı hortum vurdu: 30 yaralı - Son Dakika
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Almanya'yı hortum vurdu: 30 yaralı

20.05.2022 22:09

- Almanya'yı hortum vurdu: 30 yaralı Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde meydana gelen hortum nedeniyle 10'u ağır olmak üzere 30'dan fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

- Almanya'yı hortum vurdu: 30 yaralı

DUSSELDORF - Almanya'nın Kuzey Ren- Vestfalya eyaletinde meydana gelen hortum nedeniyle 10'u ağır olmak üzere 30'dan fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde hortum meydana geldi. Eyalet polisi hortum nedeniyle 10'u ağır olmak üzere 30'dan fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Polis ayrıca bölge sakinlerine evlerinde kalma çağrısında bulundu. Elde edilen görüntülerde hortum nedeniyle eşyaların uçtuğu görülürken yetkililer, hortum nedeniyle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Paderborn şehri ve Lippstadt şehrinde büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

Almanya'yı hortum vurdu: 30 yaralı
Almanya'yı hortum vurdu: 30 yaralı
Almanya'yı hortum vurdu: 30 yaralı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Almanya'yı hortum vurdu: 30 yaralı - Son Dakika


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