Son Dakika Haberleri: Almanya'yı yıkmak istiyorlardı: Terör örgütü kurmakla yargılanacaklar
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Almanya'yı yıkmak istiyorlardı: Terör örgütü kurmakla yargılanacaklar

1 saat önce

FEDERAL Savcılık, örgütün tutuklu 8 üyesini terör örgütü kurmakla suçluyor.

Almanya'yı yıkmak istiyorlardı: Terör örgütü kurmakla yargılanacaklar, System.String[]
FEDERAL Savcılık, örgütün tutuklu 8 üyesini terör örgütü kurmakla suçluyor. 28 yaşındaki Sten E., 21 yaşındaki Martin Klaus H., 31 yaşındaki Christian K., 28 yaşındaki Maximilian V., 31 yaşındaki Marcel W., 28 yaşındaki Sven W., 28 yaşındaki Hardy Christopher W. ve 31 yaşındaki Tom W. terör örgütü kurma suçundan yargılanacak.

HUKUK DEVLETİNİ YIKMAK İSTİYORLAR

Savcılığın iddianamesine göre Christian K., Revolution Chemnitz - Chemnitz İhtilali' örgütünün lideri konumunda. Örgütü 10 Eylül 2018'de kurdular. Örgütün amacı demokratik hukuk devletini yıkmak. Örgüt üyeleri bunun için kişilere, toplumun önde gelen insanlarına, siyasetçilere silahlı saldırılar düzenlemeyi amaçlıyordu. Almanya'nın birleşme günü olan 3 Eylül tarihinde büyük bir saldırı planı içindeydiler. Yapabilecekleri büyük eylemi de sol örgütlerin üzerine yıkmayı planlıyorlardı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:38 
Almanya, Güncel
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