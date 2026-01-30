Almanya, YPG ve Suriye Mutabakatından Memnun - Son Dakika
Almanya, YPG ve Suriye Mutabakatından Memnun

30.01.2026 23:42
Almanya, YPG ve Suriye hükümeti arasındaki ateşkes ve entegrasyon mutabakatını destekliyor.

Almanya'nın, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakattan memnuniyet duyduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümetimiz, Suriye hükümeti ile SDG arasında bugün varılan askeri ve sivil birleşme anlaşmasını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni mutabakata, YPG'nin devlet yapılarına barışçıl şekilde entegrasyonunun birleşik ve kapsayıcı Suriye yolunda atılmış önemli bir adım olduğu belirtildi.

Bunun Suriye'yi kalıcı olarak istikrara kavuşturmak ve ekonomik toparlanma sağlamak için de ön koşul olduğu ifade edilen açıklamada, Almanya'nın, uluslararası partnerleriyle birlikte bu entegrasyon sürecine eşlik etmeye ve desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Kaynak: AA

Almanya, YPG ve Suriye Mutabakatından Memnun

Almanya, YPG ve Suriye Mutabakatından Memnun
