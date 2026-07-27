Almanya'da alarm veren anket! Halkın yüzde 70'i orduya güvenmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da alarm veren anket! Halkın yüzde 70'i orduya güvenmiyor

Almanya\'da alarm veren anket! Halkın yüzde 70\'i orduya güvenmiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da yapılan ankete göre halkın yüzde 70'i ordunun ülkeyi olası bir saldırıya karşı koruyabileceğine güvenmiyor. Katılımcılar savunma bütçesinin artırılmasını desteklese de bunun vergi artışı, kamu hizmetlerinde kesinti veya borçlanmayla finanse edilmesine karşı çıkıyor. Berlin yönetimi ise savunma harcamalarını ve asker sayısını artırmayı hedefliyor.

Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın büyük bölümünün ülkenin savunma kapasitesine güvenmediğini ortaya koydu.

YouGov tarafından 17 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 2 bin 79 yetişkinle gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yüzde 70'i Alman ordusunun ülkeyi olası bir saldırıya karşı koruyabileceğine inanmadığını ifade etti. Orduya güvendiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 21'de kaldı. Katılımcıların yüzde 8'i ise görüş bildirmedi.

ORDUYA GÜVEN EN DÜŞÜK ALMANYA'DA

Araştırmanın yapıldığı ülkeler arasında orduya duyulan güvenin en düşük olduğu ülkenin Almanya olduğu belirtildi.

Katılımcıların yüzde 40'ı mevcut savunma bütçesini yetersiz bulduğunu ifade ederken, yüzde 77'si savunma harcamalarını finanse etmek için vergilerin artırılmasına karşı çıktı.

Ankete göre Almanların yüzde 62'si savunma bütçesi için kamu hizmetlerinde kesinti yapılmasını istemezken, yüzde 59'u da hükümetin daha fazla borçlanmasına karşı olduğunu dile getirdi.

ALMANYA SAVUNMA KAPASİTESİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma alanındaki yatırımlarını hızlandıran Almanya, geçen yıl 86 milyar euro olan savunma harcamalarını 2029 yılına kadar 153 milyar euroya çıkarmayı planlıyor.

Berlin yönetimi ayrıca 2035 yılına kadar muvazzaf asker sayısını 184 binden 260 bine, ihtiyat kuvvetlerini ise 200 bine yükseltmeyi hedefliyor.

2011 yılında askıya alınan zorunlu askerlik uygulamasının yeniden yürürlüğe konulması da ülkede tartışılmaya devam ediyor. Özellikle gençler, hayat pahalılığı ve işsizlik gibi ekonomik sorunları gerekçe göstererek zorunlu askerliğe mesafeli yaklaşıyor.

Almanya, Berlin, Dünya, Kamu, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Almanya Almanya'da alarm veren anket! Halkın yüzde 70'i orduya güvenmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
Gürsel Tekin’den “figüran üye“ iddialarına yanıt: FETÖ’vari tezgah Gürsel Tekin'den "figüran üye" iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Samsun’da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni
Edirne’de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü Edirne'de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü
Şırnak’ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı Şırnak'ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı
Konumu değiştirilen gasilhane tepkilere neden oldu Konumu değiştirilen gasilhane tepkilere neden oldu

10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
10:01
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
09:49
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon 18 şüpheli gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
09:45
Ahbap soruşturmasında 4. dalga Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
09:12
Çin’de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
08:37
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
08:31
Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu Son restoranlar da satıldı
Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu! Son restoranlar da satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 11:17:14. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da alarm veren anket! Halkın yüzde 70'i orduya güvenmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.