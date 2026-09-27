Almanya’da hapis kararı iddiası: Biran Damla Yılmaz sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Almanya’da hapis kararı iddiası: Biran Damla Yılmaz sessizliğini bozdu

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Almanya’da hapis kararı iddiası: Biran Damla Yılmaz sessizliğini bozdu
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Biran Damla Yılmaz, Almanya’da 6 ay hapis cezası aldığı ve 285 bin euroluk estetik borcu bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Oyuncunun hukuk ekibi, yapılan incelemede hapis cezasına ilişkin bir mahkeme kararı veya dosya numarası tespit edilemediğini açıkladı.

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, Almanya’da hakkında 6 ay hapis cezası verildiği ve yüksek tutarlı estetik borcu bulunduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuk ekibi tarafından hazırlanan belgeleri kamuoyuyla paylaştı. 

285 BİN EUROLUK BORÇ İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Yılmaz hakkında ortaya atılan iddialarda, Almanya’da bulunduğu dönemde çeşitli estetik işlemler yaptırdığı ve bu işlemlerin toplam bedelinin 285 bin euroya ulaştığı öne sürüldü. Ücretin ödenmediği ve konunun yargıya taşındığı yönündeki iddialar da magazin gündeminde geniş yer buldu. 

Almanya’da hapis kararı iddiası: Biran Damla Yılmaz sessizliğini bozdu

6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Bazı haberlerde, yaşanan hukuki süreç sonunda Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya’da 6 ay hapis cezası kararı verildiği iddia edildi. Ancak kamuoyuna yansıyan bu iddiaları doğrudan doğrulayan bir Alman mahkemesi karar metni ya da dosya numarası paylaşılmış değildi. 

YILMAZ İDDİALARI REDDETTİ

Hakkındaki haberlerin ardından sessizliğini bozan Yılmaz, iddiaları kabul etmedi. Oyuncunun Almanya’daki hukuk temsilcisi tarafından yapılan incelemede, kendisi hakkında hapis cezasına ilişkin herhangi bir mahkeme kararı ya da dosya numarası tespit edilemediği belirtildi. 

Almanya’da hapis kararı iddiası: Biran Damla Yılmaz sessizliğini bozdu

HUKUK EKİBİNDEN BELGE AÇIKLAMASI

Yılmaz’ın hukuk ekibi ayrıca, iddialara dayanak olarak gösterildiği öne sürülen bazı belgelerde tahrifat bulunduğunu ileri sürdü. Açıklamada, doğrulanmamış belgeler ve iddialar üzerinden yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Biran Damla YılmazAlmanyaMagazinHukukSon Dakika

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