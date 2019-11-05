Son Dakika Haberleri: Almeria'nın yeni teknik direktörü Guti
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Almeria'nın yeni teknik direktörü Guti

6 saat önce

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve aktif futbol kariyerini sonlandıran İspanyol milli oyuncu Guti, İspanya 2'nci Lig takımlarından Almeria'nın yeni teknik direktörü oldu.

Almeria'nın yeni teknik direktörü Guti, System.String[]

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve aktif futbol kariyerini sonlandıran İspanyol milli oyuncu Guti, İspanya 2'nci Lig takımlarından Almeria'nın yeni teknik direktörü oldu.

İspanya 2'nci Lig ekiplerinden Almeria, Pedro Emanuel'den boş alan teknik direktörlük görevine Guti'yi getirdi. İspanyol ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamalada Guti'nin Real Madrid ile olan sözleşmesini sonlandırdıktan sonra resmi olarak imza atacağını ifade ederken, bugün yapılacak antrenmanda takımın başında olacağını belirtti.Guti, kariyeri boyunca 3 kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldırırken, Beşiktaş ile de 1 kez Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşadı. Almeria'da sezon başı Galatasaray'dan kiralanan Valentine Ozornwafor da forma giyiyor.


Guti Hernández, Beşiktaş, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:42 Kaynak: DHA
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