Alper Gezeravcı'nın Fotoğraf Oylaması

06.02.2026 09:22
Astronot Alper Gezeravcı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında dünya genelinden fotoğraflar seçti.

Astronot Alper Gezeravcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gezeravcı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafına oy veren Gezeravcı, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karesini tercih etti.

Gezeravcı, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını seçerken "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde oyunu Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" karesinden yana kullandı.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını oylayan Gezeravcı, "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

Seçimler Gazze'den yana

Gezeravcı, fotoğrafların dünyanın dört bir yanından geldiğine dikkati çekerek, "Bunlar sadece bir gözlem unsuru değil, aynı zamanda dünya tarihinde iz bırakan anların tarihe nakşedilmesi. Arkadaşların ellerine, emeklerine sağlık." dedi.

Türkiye'nin Gazzelilerin haklarını yıllardır savunduğunu ve bunun kamuoyunun tepkisinden de anlaşıldığını belirten Gezeravcı, seçimlerini bu nedenle Türkiye'de en başından itibaren ortaya konulan duruşu sergileyen fotoğraflardan yana kullandığını söyledi.

Gezeravcı, bunların yanı sıra fotoğraflar arasında, 2024 yılında Cumhuriyet'in 100'üncü yılını taçlandırmak üzere icra ettikleri "insanlı ilk uzay misyonu" faaliyet alanına iz bırakan karelerin de olduğuna işaret etti.

"Köklerden göklere" yükseldikleri bu yolculuğun içinde Kırgızistan'daki otağlarda yaşayan insanların, gökyüzünde parıldayan yıldızların altındaki hikayesini gösteren bir fotoğrafı oyladığına dikkati çeken Gezeravcı, "Diğer taraftan Galata Kulesi ve Ay fotoğrafı, insanoğlunun 54 yılın ardından tekrardan adım atmaya hazırlandığı Ay yolculuğuna güzel bir sembolik kare olarak seçtim." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

