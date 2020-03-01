Altay 1-0 Altınordu - Son Dakika
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Altay 1-0 Altınordu

12 dakika önce

Müsabakadan önce Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit düşen askerler unutulmadı.

Altay 1-0 Altınordu, System.String[]

Müsabakadan önce Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit düşen askerler unutulmadı. Şehitlerin isimleri ve fotoğrafları reklam panolarında yer alırken, tüm şehitlerin isimleri tek tek anons edildi.


Ellerinde Türk bayrakları olan taraftarlar, şehit isimlerinin okunmasının ardından "burada" şeklinde cevap verdi. "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için" anonsunun ardından taraftarlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.


Sahaya ay-yıldızlı tişörtlerle çıkan her iki takım futbolcuları ve hakemler "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartı taşıdı. Müsabakadan önce şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.


Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Şahan Yılmaz, Kemal Elmas


Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdulhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Kappel, Adamu (Dk. 46 Tatos), Yılmaz Özeren, Doğa İşeri (Dk. 60 Turgut Doğan Şahin), Kerim Avcı, Paixao (Dk. 85 Cenk Özkacar)


Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak (Dk. 86 Yusuf Yalçın Arslan), Atakan Üner (Dk. 73 Yasin Ozan), Furkan Çil, Muhammed Mert, Okan Derici, Metehan Mimaroğlu, Hüsamettin Yener (Dk. 77 Kemal Rüzgar)


Gol: Dk. 67 Paixao (Altay)


Kırmızı kart: Dk. 64 Kerim Avcı (Altay)


Sarı kartlar: Dk. 14 Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Dk. 42 Yılmaz Özeren, Dk. 88 Turgut Doğan Şahin (Altay)


Altınordu, Suriye, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:00 
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