Altay: 3-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay: 3-1 - Son Dakika Spor

Altay: 3-1

6 saat önce

Galatasaray, Antalya kampının ilk gününde TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay ile oynadığı hazırlık maçını 3-1'lik skorla kazandı.

Altay: 3-1, System.String[]

Galatasaray, Antalya kampının ilk gününde TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay ile oynadığı hazırlık maçını 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'da Fatih Terim Altay karşısına şu ilk 11 ile çıktı: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Taylan, Ömer, Falcao.

Altay'da ise teknik direktör Ali Tandoğan, Galatasaray karşısında şu ilk 11 ile yer aldı: Cihan, Erhan, Cenk, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Adamu, Putsila, Kappel, Hüsamettin, Leandrinho.

Sarı kırmızılılar penaltıdan Falcao'nun 9'uncu dakikada attığı golle ilk yarıyı önde kapatırken, 52'nci dakikada Belhanda, 62'nci dakikada Emre Akbaba'nın golleriyle sarı kırmızılı takım skoru 3-0'a getirdi. 72'nci dakikada Altay'dan Hakan Demirci ağları sarsarak skoru tayin etti: 3-1. Ayrıca 75'inci dakikada Altay'ın Paixao ile kullandığı penaltı vuruşunda Berk Balaban gole izin vermedi.

SARACCHI GÖZ DOLDURDU

Galatasaray'ın RB Leipzig'den kadrosuna kattığı Uruguaylı sol bek Marcelo Sarracchi ilk maçında göz doldurdu. İlk yarıda etkili hücum bindirmeleri yapan sol bekin takıma çabuk uyum sağladığı görüldü. Uruguaylı futbolcu yerini ikinci yarıda Emre Taşdemir'e bıraktı.

Sarı kırmızılı takımın diğer bir yeni transferi Jesse Sekidika ise maçın ikinci yarısında Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna girdi ve 62'nci dakikada Emre Akbaba'nın golünün hazırlayıcısı oldu. EMRE AKBABA GOLLE DÖNDÜ

Geçen sonun 32'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan mücadelede sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, 62'nci dakikada Sekidika'nın asistinde takımının 3'üncü golüne imza attı.

YARINKİ RAKİP ADANA DEMİRSPOR

Fatih Terim'in öğrencileri ikinci hazırlık maçını ise TFF 1'inci Lig takımlarından Adana Demirspor'a karşı oynayacak. Belek'teki müsabaka, yarın saat 18.00'de oynanacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Antalya, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Henry Onyekuru sıtma oldu
Simon Kjaer, Milan ile anlaşmaya yakın | Transfer haberleri Sıtma olan Henry Onyekuru 4 hafta yok Guilherme hamlesi sonrasında Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Beşiktaş'a zehir zemberek sözler

Son Dakika Haberleri
23:57 Guilherme hamlesi sonrasında Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Beşiktaş'a zehir zemberek sözler - Son Dakika Spor
23:50 A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyat elemelerindeki rakibi Polonya oldu - Son Dakika Spor
23:49 Guilherme Başiktaş'a yakın - Son Dakika Spor
23:44 Adana Demirspor, kaleci Muhammed Şengezer'i kiraladı - Son Dakika Spor
23:39 Erol Bulut Hazırlıklarımız iyi geçti - Son Dakika Spor
23:36 Beşiktaş, Guilherme'yi kadrosuna kattı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 00:08:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay: 3-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]