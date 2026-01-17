Altay, Ayvalıkgücü'ne 4-0 Yenildi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay, deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a 4-0 yenildi. Ayvalıkgücü maçın 34'üncü dakikasında penaltıdan Tugay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 39'uncu dakikasında Hamit, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 öne geçirdi ve devre bu skorla sonuçlandı. Hüseyin 67'nci dakikada Ayvalıkgücü'nün gollerini üçlerken, Yağız Haydar 90'ıncı dakikada durumu 4-0 yaptı. Ayvalık deplasmanından farklı mağlubiyetle ayrılan Altay, 18 puanda kaldı. Play-Off hattında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor ise 34 puana yükselip üst sıralardaki yerini sağlama aldı.